L’empresa del pàrquing del Palau de la Música participada per l’Ajuntament de València: 70.000 euros de pèrdues i dietes de 12.000

La firma gestora del pàrquing del Palau de la Música de València, participada per l’empresa pública municipal Actuacions Urbanes de València SA (Aumsa), ha registrat unes pèrdues en l’últim exercici de 68.686,36 euros. Malgrat això, els membres del consell d’administració perceben unes dietes generoses. Encara que el 2020, l’any de la pandèmia, no ha cobrat dietes, el 2019 la societat va destinar a aquest concepte 11.748 euros. L’any anterior la xifra va ser fins i tot més alta: 13.950,75 euros.

L’empresa està composta per Florazar SA (33%), Merlin Properties (33%) i Aumsa (34%). En el consell d’administració també estan representades les societats Vital Centro Comercial y de Ocio SLU. La firma que gestiona l’aparcament, segons el pla de tresoreria, té comptabilitzats 7.800 euros fins al final del 2021 en concepte de pagament a consellers (hi ha previstos pagaments al maig, juny, setembre i desembre, a 1.950 euros per sessió).

En el consell, a més del constructor Andrés Ballester Ríos i els empresaris Juan Criado Docando i Fernando Lacadena Azpeitia, figura també el fins ara gerent d’Aumsa , José Antonio Martínez Roda. Amb un sou de 83.827 euros, el gerent de l’empresa pública ha arribat a cobrar 2.937 euros anuals per pertànyer al consell del Pàrquing Palau, segons indica el Portal de Transparència de l’Ajuntament de València.

Les reunions del consell, segons fonts municipals, són trobades breus seguides habitualment d’un dinar en un hotel pròxim. A més, el gerent d’Aumsa rep tots els anys una caixa amb un pernil del Pàrquing Palau. També rep una caixa de Nadal de l’Empresa Mixta Metropolitana. En representació de l’àrea de Mobilitat Sostenible, l’exgerent de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València Josep Enric Garcia Alemany, va substituir l’edil socialista Vicent Sarrià.

Garcia Alemany, en el primer consell d’administració a què va acudir el 2019, va renunciar a les dietes de la firma de l’aparcament, així com als regals de Nadal, al dinar posterior i a una plaça de garatge. La seua successora, Marta Serrano, també ha renunciat al cobrament de dietes.

José Antonio Martínez Roda, el gerent d’Aumsa, ha sigut substituït per l’advocat Alberto Aznar, especialitzat en dret i habitatge, a proposta del PSPV-PSOE.