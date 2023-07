L’empresa pública d’ITV activa la borsa d’ocupació i contracta 50 persones per agilitzar les cites a la Comunitat Valenciana

“Una amiga que viu a Alzira ha hagut d’agafar data a València a Vara de Quart per d’ací a més d’un mes i a mi el més prompte que m’han donat ha sigut a Massalfassar per al 25 d’agost, i el problema és que, si et pilla la Policia, et poden multar”.

Una veïna de València (prefereix no identificar-se) s’ha pronunciat així sobre les dificultats que hi ha últimament per a poder obtindre cita a curt termini per a passar la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV), una situació que no és exclusiva de la zona de València.

Els terminis administratius per a posar en marxa les borses d’ocupació units a l’augment de demanda pel període vacacional han generat un pic de saturació en algunes de les 25 estacions de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) repartides per la Comunitat Valenciana, especialment en les que estan en les zones més turístiques, que han allargat excessivament els terminis per a poder obtindre una cita.

Així ho ha reconegut Josep Antoni Albert, gerent de la Societat Valenciana d’ITV SA, empresa pública que el 23 de febrer passat va assumir la gestió del servei 25 anys després de l’externalització impulsada per l’expresident Eduardo Zaplana (PP), per la qual està a un pas d’asseure’s en el banc dels acusats per blanqueig i suborn en el marc del cas Erial.

Albert ha explicat a elDiario.es que els terminis administratius per a crear la borsa de treball des que al final de febrer van assumir la gestió del servei els ha impedit obrir-la amb més celeritat, però que aquesta setmana per fi s’ha posat en marxa i sense anar més lluny dijous ja es van poder contractar mig centenar de persones: “Al llarg de la setmana que ve continuarem contractant personal, motiu pel qual esperem que en poc de temps es puguen agilitzar les cites i reduir les esperes”.

El gerent de l’entitat ha explicat que allí on hi ha més demanda, com pot ser, a més de València, Ondara o Benidorm, els terminis actuals estan al voltant d’un mes i mig, i en les zones d’interior, on hi ha menys pressió es donen menys problemes i pot estar al voltant de set o 10 dies.

La Societat Valenciana d’ITV SA va posar en marxa en el moment de la seua creació un nou web de cita per a la Inspecció Tècnica de Vehicles, que centralitza totes les estacions de la Comunitat Valenciana, ja que abans cadascuna de les empreses que gestionava les diverses estacions tenia el seu propi suport i sistema.

El Govern valencià té previst crear 12 estacions noves, de manera que la ciutadania podrà comptar amb una estació fixa o mòbil d’ITV a menys de 30 quilòmetres de residència.

Des de l’1 de gener de 2023 les tarifes d’ITV a la Comunitat Valenciana s’han reduït un 20% per la supressió de la prova de sonometria