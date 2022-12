L’empresa de seguretat del líder ultra de València factura sis milions a l’any en ple gir cap a la contractació privada

La ultradreta extraparlamentària compta amb una ocupadora reeixida des del 1979. L’empresa Levantina de Seguridad, vinculada al dirigent d’España 2000 José Luis Roberto, factura més de sis milions d’euros, segons els últims comptes anuals depositats en el Registre Mercantil. La firma ha sigut premiada per la Policia Nacional, encara que el Govern considera que no es tracta de guardons oficials ni institucionals.

El CEO de Levantina de Seguridad, Javier Benítez, va rebre el 2019 un “esment d’honor”, en el marc de la gala que anualment distingeix professionals de la seguretat privada, en reconeixement a la “llarga i llorejada trajectòria professional de l’empresa valenciana pionera en seguretat privada des de fa més de 30 anys”. No obstant això, l’executiu de Pedro Sánchez considera que la Policia Nacional “no ha concedit cap mena de reconeixement oficial, de manera institucional, ni a través de l’ingrés en l’Orde al Mèrit Policial ni a través de cap altre distintiu institucionalitzat o oficialment reconegut en la seua normativa pròpia”, segons diu una resposta parlamentària al senador de Compromís Carles Mulet.

L’empresa, un calador de faena per a elements de l’extrema dreta valenciana, ha superat els 6,2 milions d’euros durant l’exercici 2021. “El fet que tant la nostra xifra de negocis com el benefici abans d’impostos que hem registrat no es veiera reduït dràsticament a causa de les restriccions a la mobilitat i al nombre més baix d’esdeveniments socials celebrats amb comparació als esdevinguts anteriorment a la pandèmia de la Covid-19, suposen un gran èxit del qual ens sentim summament orgullosos”, diu l’informe de gestió signat pel premiat Javier Benítez.

Levantina de Seguridad aborda un canvi en la línia de negoci que consisteix a abandonar “progressivament” la contractació amb administracions públiques i virar cap a institucions privades. “Al seu torn, donem suport a aquest canvi incrementant la inversió publicitària, fonamentalment, premsa i TV”, afig l’informe.

Els comptes de l’empresa destaquen el context de pandèmia mundial i de guerra a Ucraïna. Malgrat això, assenyala el CEO de Levantina de Seguridad, “som optimistes i creiem que la incidència sobre la marxa econòmica futura serà més baixa que la que hem suportat en l’exercici [2021] i per això esperem una tendència creixent en el nostre nivell d’activitat”.

En l’apartat de fets posteriors al tancament, la firma al·ludeix a l’“escalada bèl·lica a Ucraïna per part de Rússia”. Malgrat el complex escenari internacional dels últims exercicis, la firma va obtindre el 2020 uns beneficis abans d’impostos de 295.885 euros. La xifra va baixar fins a 287.676 euros el 2021, l’últim exercici declarat.