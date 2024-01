L’engany del PP amb la zona de baixes emissions: apagades les càmeres que restringeixen el trànsit en el centre de València

Barra lliure per a l’accés de vehicles al centre històric, en concret, a l’àrea de prioritat residencial (APR) controlada per càmeres a què només poden accedir residents, comerciants o usuaris de places de garatge. Aquesta és la situació que s’ha creat des de l’1 d’octubre passat, tal com va revelar dilluns la regidora del PSPV, María Pérez.

Preguntat l’equip de Govern municipal per l’edil socialista sobre el nombre de sancions que s’han posat en les últimes setmanes, des del Servei Central del Procediment Sancionador se li ha contestat que “no té coneixement d’infraccions de trànsit per captació d’imatges, de l’APR Ciutat Vella Nord, des de l’1 d’octubre de 2023 fins a la data actual”.

I això que el regidor de Mobilitat i Seguretat Ciutadana, Jesús Carbonell, va anunciar el 14 de desembre passat que la primera zona de baixes emissions (ZBE) que s’aplicaria a València seria precisament en l’APR, i assegurava que ja era “una zona controlada per càmeres d’accés”. Les càmeres, no obstant això, estaven apagades.

Es dona la circumstància, a més, que l’Ajuntament de València va activar divendres passat, 26 de gener, el protocol municipal de mesures que s’han d’adoptar durant els episodis d’alta contaminació a la ciutat, ja que quatre estacions de mesurament van registrar una mitjana diària de PM10 superior a 50 µg/m³, per unes condicions meteorològiques que no afavorien la dispersió dels contaminants.

Així doncs, mentre l’Ajuntament recomanava, com estableix el protocol, l’ús del transport públic en els desplaçaments, la conducció eficient, suau i, en la mesura de les possibilitats, sense parades i arrancades brusques, tenia les càmeres de l’APR apagades i feia possible l’accés de tota mena de vehicles de motor.

Sobre aquest tema, el portaveu de l’equip de Govern municipal i del PP, Juan Carlos Caballero, va justificar l’apagada de les càmeres en la necessitat de desplaçar personal d’aquest servei al del padró: “Ens hem trobat una Administració amb una falta real de personal en tots els serveis, també en el de la Policia, la mobilitat i la seguretat. Estem tractant de solucionar una eventualitat i treballem per a una dotació de personal que puga cobrir aquests serveis. Per a aquest equip de Govern és prioritari millorar l’atenció i el servei als ciutadans, i després també cobrar multes, però la prioritat és donar el millor servei als ciutadans. Hi ha un personal de mobilitat que està adscrit a diferents delegacions i en aquest cas hi havia una necessitat en les oficines del padró, on s’originaven unes cues enormes. Hem destinat part d’aquest personal a resoldre les cues del padró”.

A això s’afig que el portaveu municipal de Vox i segon tinent d’alcalde, Juan Manuel Badenas, es va manifestar en contra del funcionament de les càmeres: “Estem en contra de les restriccions de trànsit a la ciutat i el que volem és que tots els ciutadans puguen usar lliurement el vehicle que preferisquen per a desplaçar-se, siga caminant, en patinet, bicicleta, cotxe, moto o transport públic. El que advoquem és per la llibertat que els ciutadans puguen desplaçar-se en el mitjà que vulguen dins i fora de la ciutat”.

Crítiques del PSPV i Compromís

La portaveu socialista a l’Ajuntament de València, Sandra Gómez, va anunciar que informarà el Govern d’Espanya de l’“apagada” de Catalá de les càmeres que sancionaven els vehicles que entraven en la zona restringida als veïns a Ciutat Vella. Així ho va manifestar en les seues declaracions prèvies al ple municipal, per les conseqüències que pot implicar aquesta decisió del govern de Catalá sobre l’assignació dels fons Next Generation, “ja que afecta directament la zona de baixes emissions que s’ha tramitat per complir la normativa europea”.

Gómez va considerar que aquesta “apagada” de les càmeres de l’APR ordenada per Catalá podria ser constitutiva, a més, d’una “prevaricació”, ja que incompleix la mateixa ordenança municipal. “Si volen parar de multar i permetre que tots els vehicles privats circulen lliurement i sense restriccions pel nostre centre històric, el que haurien de fer és traslladar-ho obertament a la ciutadania i modificar la normativa”, va afirmar.

Per a Gómez aquesta decisió del govern de Catalá de no multar els cotxes a Ciutat Vella torna a evidenciar la política d’afavorir l’ús del vehicle privat per tota la ciutat. “Aquestes polítiques de la senyora Catalá produeixen un efecte crida, perquè qualsevol ja pot circular lliurement pel centre de la ciutat de València, perquè amb l’Ajuntament de la senyora Catalá ningú dirà res, ningú li posarà una sanció i, per tant, tenim barra lliure per a totes les persones que vulguen circular lliurement i sense cap mena de restricció pel centre”, va destacar.

Des de Compromís, el regidor Pere Fuset va assegurar que “el PP menteix quan trau pit d’haver posat fi a les cues del padró; només han d’eixir del seu despatx i girar la cantonada per comprovar que aquestes cues perduren i cada dia van a més, lluny de desaparéixer”.

Unes cues que, segons Compromís, “han de sumar-se als milers de persones que han fet tràmits digitals per al canvi de domicili i que veuen que les seues instàncies esperen mesos i mesos per a ser tramitades, mentre des del 010 recomanen als usuaris desplaçar-se per a fer cua; el PP és expert a amagar els problemes, però això dista molt de solucionar-los”.