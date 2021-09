L’exdirectora de l’IVAM eludeix la presó amb 75.000 euros, malgrat haver destinat el doble a ‘vendre’ com a artista el seu fill amb fons del museu

Consuelo Císcar, que va ser totpoderosa directora de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), està molt afectada per la causa judicial que la persegueix a compte de la trama que va orquestrar en la institució per catapultar la carrera artística del seu fill, l’artista Rablaci. El seu marit, l’exconseller Rafael Blasco, afronta al mateix temps els últims espeternecs de les seues causes judicials pendents després d’haver passat una temporada entre reixes, mentre que el seu nebot Sergio, està imputat en el cas Osvaldos. No corren bons temps per al grup, tot un vèrtex independent del poder del PP durant els governs autonòmics zaplanistes i campistes.

La primera peça de la causa de l’IVAM, no obstant això, ha acabat relativament bé per a Císcar. Lluny dels 12 anys de presó que sol·licitava inicialment Anticorrupció, l’exdirectora del museu ha sigut condemnada com a autora d’un delicte continuat de prevaricació administrativa i un altre de malversació a una pena d’un any i mig de presó, així com a dos anys i sis mesos d’inhabilitació per a ocupació o càrrec públic en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Si bé l’exdirectora de l’IVAM va negar per activa i per passiva les acusacions de la Generalitat Valenciana i de la Fiscalia Anticorrupció, un pacte de conformitat entre les parts ha propiciat que Císcar no entre a la presó i que els condemnats abonen una indemnització conjunta i solidàriament de tot just 75.000 euros. D’aquesta responsabilitat civil, 50.000 euros corresponen als fons públics desviats i 25.000 al “mal objectiu causat en la reputació de l’entitat pública”.

Els condemnats (Císcar, el seu subordinat Juan Carlos Lledó i l’empresari Enrique Martínez Murillo) han reconegut els fets i ja han consignat 18.974 euros dels fons públics desviats. Així doncs, es comprometen a abonar la resta de la responsabilitat civil en el termini de 20 mesos.

La xifra contrasta amb els 143.883 euros que va gastar el museu per costejar les exposicions de Rablaci en tres continents, segons la Fiscalia Anticorrupció. El jove artista va recórrer diversos continents per exposar la seua obra, tal com va desgranar elDiario.es país per país. Portugal, França, la Xina, el Japó, Cuba, Guatemala, l’Equador, l’Argentina, la República Dominicana, Xile, l’Uruguai i Mèxic van ser les destinacions de Rablaci.

El cost del transport de les obres i de l’artista i els seus familiars va ascendir a 143.883 euros, un import assumit per les empreses d’Enrique Martínez, investigat en la causa. Les seues firmes, especialitzades en la logística en el món de l’art, van obtindre adjudicacions de l’IVAM per valor de 3,7 milions d’euros en total.

La causa, no obstant això, encara no està tancada. Císcar s’enfronta a una altra peça per l’adquisició d’escultures de l’artista Gerardo Rueda en què està processada, juntament amb Lledó, pels presumptes delictes continuats de malversació de cabals públics, prevaricació administrativa i falsedat en document oficial.