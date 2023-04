L’extrema dreta elogia la contracultura des de l’‘establishment’: el cas del candidat de Vox a València

Juan Manuel Badenas (València, 1965) va ser nomenat candidat de Vox a l’alcaldia de la capital valenciana el 10 de febrer passat. Doctor en dret, ha dedicat la major part de la seua trajectòria professional a l’àmbit docent, exercint com a catedràtic de dret civil. Tasca que, durant més de 10 anys, ha compaginat amb l’activitat de magistrat suplent de les audiències provincials de València i Castelló.

Badenas era el rector de la Universitat Internacional de València (VIU) el 2013, creada pel PP, quan la presidenta de la Fundació VIU i ara candidata popular a l’alcaldia de València, María José Catalá, va dur a terme el procés de venda declarat confidencial llavors i els detalls de la qual ha revelat elDiario.es.

Badenas va prendre possessió del càrrec com a rector el 13 de juliol de 2011 a proposta del conseller d’Educació llavors, Alejandro Font de Mora, i el va exercir fins a la venda de la VIU al grup Planeta al final del 2013. Una auditoria de la Intervenció de la Generalitat publicada per aquesta redacció revela que el Govern valencià, llavors presidit pel popular Alberto Fabra, va autoritzar que Badenas cobrara 5.000 euros més anuals sobre el seu sou previst per llei, per la qual cosa el 2012 va percebre com a rector un total de 62.247 euros.

Ben instal·lat en l’establishment en l’època del PP, fins al seu nomenament com a candidat exercia com a catedràtic de la Universitat Jaume I de Castelló. S’havia afiliat a la formació ultra el 2018. Com ha informat aquest mitjà, el candidat a l’alcaldia per l’extrema dreta ha utilitzat de manera retorçada una cançó de Siniestre Total, grup de música punk, per a identificar els seus potencials votants com els nous rebels contra l’ordre establit.

Sota el títol ‘És el conservadorisme el nou punk?’, Badenas va fer una conferència en la seu de Valentia Forum, entitat afí a la formació ultra España 2000. La seua intervenció va començar fent al·lusió a una de les cançons del grup: “Us vaig dir que començaria aquesta conferència amb una frase i, com que vaig prometre que ho faria, doncs, ho faig: Val més ser punkie que marieta de platja”, va dir en al·lusió a la cançó del grup esmentat, entre les riallades dels assistents. No es pot dir que el seu perfil biogràfic, de persona pròxima a l’ordre establit, responga en absolut a la rebel·lia que predica.

De fet, és membre espanyol de la Reial Acadèmia de Ciències d’Ultramar de Bèlgica i President del Fòrum d’Opinió Cívic de la Comunitat Valenciana. A més, forma part de diverses associacions com l’Acadèmia Nacional de Dret i Ciències Socials de Córdoba (República Argentina); l’Institut de Dret Iberoamericà (IDIBE); o l’Associació de Professors de Dret Civil d’Espanya.

Badenas ja va publicar l’article “Un punk conservador espanyol” en el web de la fàbrica d’idees lligada al seu partit, la Fundación Disenso, en el text del qual mantenia el que avança el títol, que el punk va ser un moviment conservador. En la seua anàlisi feia referència, entre altres, a Sex Pistols, Dead Kennedys i Bad Religion, i mwncionava també la cançó esmentada de Siniestro Total Val més ser punkie que marieta de platja, per a concloure que un marieta de platja “no és un gai o un marieta, sinó un acomplexat i un submís que no sap navegar contra corrent, cosa que no ens succeeix als que anem ben dotats”.

Després de preguntar-li la seua opinió sobre aquest tema a Julián Hernández, fundador de Siniestro Total, el grup punk més popular d’Espanya –i que, al contrari dels seus predecessors britànics, advocava més per l’humor que per la ràbia–, aquest explica la vertadera intenció de la lletra: “Un marieta de platja és un fanfarró que fa gala, un fantasma. Ve de l’estereotip del musculets que es galleja davant les xavales a la platja. Aquest és el sentit que té la cançó”, i afig: “Què hi farem. Jo mai done bola a aquestes coses, el millor és fer com si no existiren. La paraula punk està molt bé, però si s’aplica per a coses com aquesta, llavors esborren-nos de la llista”.

“Follant també es fa cultura”

Com a candidat a l’alcaldia de València, Badenas està duent a terme una campanya de perfil baix, mitjançant accions pintoresques i cridaneres que mou per xarxes socials, per exemple, amenaçant de carregar-se alguns dels carrils bici de la ciutat portant un martell hidràulic, o vociferant megàfon en mà als carrers de la ciutat: “Els barris són importants, tots els barris de València són importants! Veïns d’Orriols i de la Barona, no esteu sols!”.

Prepárate Ribó, que viene @JuanmaBadenas con el taladro para desmontar el estropicio que habéis hecho con los carriles bici.



Hasta los expertos os dicen que os habéis cargado el tráfico y la seguridad viaria de Valencia.



Devolveremos la libertad de circulación a los valencianos pic.twitter.com/haEmYBcEZ8 — VOX Valencia (@VOX_Valencia) 18 de abril de 2023

Un altre dels moments més polèmics de Badenas (vegeu el vídeo al final de la informació) que han saltat a la llum pública va ser el que va protagonitzar en un dinar informal a Xarafull fa dos anys en què va assegurar: “Per què som contraculturals? No som contraculturals perquè estiguem en contra de la cultura, sinó perquè ens volen imposar una cultura que no és la nostra, i volem defensar-la fins al final, menjant, bevent i follant i el que calga; perquè follant també es fa cultura”.