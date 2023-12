Les despeses de Vox de València qüestionades per l’interventor: 6.000 euros carregats amb una targeta prepagament en sis mesos

L’interventor de l’Ajuntament de València va emetre l’11 de desembre passat un informe pel que fa a la comptabilitat dels grups municipals del consistori entre l’1 de gener i el 16 de juny d’enguany, data en què es va produir el final del mandat electoral 2019-2023 i en què, per tant, els diferents partits amb representació havien de liquidar els seus comptes.

Com va informar elDiario.es, el document va aflorar un import de 16.874,18 euros en els comptes del grup municipal de Vox que no estan justificats, per la qual cosa en va reclamar el reintegrament. Una setmana després que el PSPV fera públic l’informe el partit continua sense presentar els justificants de la quantitat esmentada, tal com va reconéixer dimecres 20 de desembre el portaveu municipal i segon tinent d’alcalde, Juan Manuel Badenas: “Estem fent una investigació exhaustiva per a saber exactament què ha passat i que o s’aporten tots els justificants o es tornaran els diners”, va dir.

Aquest diari ha tingut accés a la comptabilitat del grup municipal Vox i se’n dedueixen unes quantes qüestions que, bé xoquen amb la versió oficial oferida fins ara o bé s’havien ocultat.

En primer lloc, segons el certificat bancari a què ha tingut accés aquesta redacció i que es va expedir el 14 de setembre passat queda acreditat que el 16 de juny de 2023 el saldo en el compte del grup era de tan sols 1.800 euros, cosa que es contradiu amb la versió oficial oferida per la formació d’extrema dreta: “És cert que no s’han justificat 16.874,18 euros en despeses, però ho és per la senzilla raó que aquests diners no s’han gastat i estan, com el mateix informe de la Intervenció recull, en el compte corrent del grup municipal (11.799,51 euros) i en caixa (5.022,08 euros)”, van dir, cosa que es contradiu amb la documentació esmentada.

D’altra banda, de la comptabilitat i els extractes bancaris recaptats per elDiario.es crida l’atenció que en cap moment apareix com a concepte la caixa esmentada, és a dir, extracció de diners per a disposar de metàl·lic en el grup municipal per a cobrir les despeses del dia a dia. Per contra, des del 15 de desembre de 2021 consten càrrecs en el compte per a una targeta prepagament, és a dir, que hi havia una targeta en què es posaven diners del grup municipal, sense que fins ara s’haja fet públic aquest modus operandi ni el que s’ha abonat amb aquesta targeta.

L’any 2022 consten càrrecs amb la targeta esmentada en el compte del grup per valor de 5.389 euros i entre gener i juny del 2023, període en què s’enquadra l’informe de la intervenció, 6.042,71 euros.

Badenas va recordar que l’informe es refereix a una cosa ocorreguda en el mandat passat i va assegurar que els únics amb signatura per a accedir als comptes eren l’exregidor, Vicente Montañez, que precisament va denunciar davant la Fiscalia l’intent per part del partit a escala nacional d’apropiar-se dels fons dels grups municipals, i el secretari del grup, Jerome Garris, que es manté en el càrrec en aquest mandat. També repeteix com a regidor el que va ser portaveu el mandat passat, José Gosálbez.

Precisament, Montañez ha assegurat en declaracions a elDiario.es que “tots els membres de l’anterior grup municipal Vox que estan en l’actual grup municipal són sabedors, coneixedors i responsables del que ha passat amb uns comptes que es van presentar el mes de setembre i fora de termini”.

Montañez ha afirmat que no té “res a amagar” i que és l’única persona “que no ha cobrat ni un cèntim de l’assignació del grup municipal”, perquè, assegura, sempre es va pagar totes les despeses de la seua butxaca: “Faré l’exercici de transparència que Vox es nega a fer emparant-se en estúpides investigacions i absurdes depuracions de responsabilitats quan el que procedeix és presentar els comptes sense arranjaments i, el que no es justifique mitjançant factura o tiquet de despesa, tornar-ho sense dilació”.

Segons l’exregidor de Vox, fins que el mes de març passat es va bloquejar l’accés a tota l’activitat, “el grup municipal rebia els pagaments de l’Ajuntament per un únic compte i mai va existir una caixa” i ha afegit que “per a les despeses menudes es disposava d’una targeta de recàrrega que tenia Jerome Garris, secretari del grup municipal, per ordre expressa de la direcció de Vox a Madrid”. Per tant, ha advertit que “hi ha traçabilitat de totes les despeses en què ha incorregut el grup, així com de qui ha disposat d’aquesta quantitat a través dels extractes del compte bancari i dels extractes de la targeta recarregable”.

Montañez ha assegurat que “la comptabilitat que s’aporta la feia Fran Egea, assessor del grup assignat a José Gosálbez i supervisada pel portaveu del Grup Municipal llavors José Gosálbez i reportada a Madrid a Juan Sevilla, de l’Àrea de Gestió de la Vicesecretaria Nacional d’Organització, que també tenia accés com a supervisor als comptes bancaris del grup”. Això forma part, segons ha comentat, “del procediment establit per la Direcció de l’Àrea Intermunicipal de Vox a Madrid i a què estàvem tots els membres del grup sotmesos”.

L’exregidor ha afirmat que “la persona designada per Madrid i imposada per la Vicesecretaria Nacional d’Organització per al control del grup i l’operativa bancària i la supervisió d’aquesta era Jerome Garris, persona de la màxima confiança de l’staff i de Santiago Abascal i que per aquest motiu ocupava la secretaria del grup” i ha recordat que va ser Montañez mateix qui va destapar “les presumptes irregularitats en la gestió de les assignacions als grups municipals mitjançant escrit remés a la Fiscalia i del qual es van fer ressò en el seu moment els mitjans de comunicació”.

Finalment, ha revelat: “El 27 de juliol de 2023 vaig procedir a denunciar davant l’Agència Valenciana Antifrau les irregularitats detectades i aquesta denúncia va ser ampliada amb l’aportació de més proves i documentació l’11 de desembre de 2023. A més el 18 de desembre passat vaig sol·licitar a l’Ajuntament per registre d’entrada poder intervindre en l’últim ple del dimecres 20 de desembre per ser persona afectada per aquests informes, per a poder explicar i argumentar tot això, cosa que em va impedir el secretari del ple”.