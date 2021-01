Les finques de la mà dreta de Carlos Fabra: les venia per cinc vegades el seu preu de compra després de requalificar-les en dos dies

Francisco Martínez, antiga mà dreta de Carlos Fabra, va ser vicepresident de la Diputació de Castelló i alcalde de la Vall d’Alba durant 24 anys. En la seua declaració davant el jutge va assegurar que desconeixia que els terrenys que va adquirir el seu soci foren susceptibles de requalificar-se per a actuacions urbanístiques, perquè aquest no era el seu negociat. No obstant això, la instrucció del cas ha detectat que l’exalcalde i el seu soci van adquirir unes quantes finques que es van rectificar a penes l’endemà passat. En alguns casos, els terrenys es van vendre posteriorment per un preu cinc vegades superior a la promotora Lubasa, encarregada del PAI. El jutge Jacobo Pin també va detectar que Carlos Fabra, expresident de la Diputació de Castelló, posseeix terrenys confrontants als del seu número dos llavors.

La interlocutòria del jutge, a què ha tingut accés elDiario.es, desglossa les finques que Martínez i el seu soci adquirien per preus molt competitius i que, poc després, es requalificaven per a plans urbanístics en la localitat castellonenca. El promotor Raúl Babiloni va aportar dues finques a la mercantil Gestintur SL el 26 de desembre de 2005. Al cap de dos dies es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el PAI Mas de Lluna en què estaven incloses. Un any després, la firma va vendre els terrenys a la promotora del PAI per un preu cinc vegades superior al cost d’adquisició: 148.194 euros (originalment van costar 27.766 euros).

Una altra de les finques adquirides estava afectada pel pla parcial Residencial Pla de l’Arc, que l’Ajuntament de la Vall d’Alba va sol·licitar retirar després que s’incoaren diligències després de les denúncies de l’oposició en seu judicial per les adquisicions tan sospitoses (Martínez va declarar que la retirada va ser per decisió dels tècnics). Una finca afectada pel PAI d’ampliació del nucli urbà de la localitat va ser adquirida per 285.733,78 euros a penes quatre mesos abans que se sotmetera a informació pública el programa d’actuació i de la seua publicació oficial.

La firma promotora del pla parcial Residencial Pla de l’Arc i del PAI Mas de Lluna era una mercantil de la constructora Lubasa, amb qui Martínez va intervindre en “nombroses compravendes”, com a alcalde i també com a particular, algunes de les quals sobre finques incloses en les actuacions urbanístiques i en dates pròximes a la seua publicació, assenyala la interlocutòria del jutge. Una altra finca, comprada pels pares de Martínez per 3.606 euros, es va revendre a la filial de Lubasa per 251.854 euros. L’exalcalde va explicar al jutge que els seus pares li havien donat aquella finca, mentre tramitaven la seua herència en vida, i va justificar la pilota en el fet que hi havia un projecte turístic, sense actuació urbanística, i la posició de la finca era privilegiada, perquè era la “més alta” i tenia “moltes vistes”.

L’expolític del PP va negar en la seua declaració davant el jutge que s’aprofitara de la seua condició d’alcalde per a adquirir les finques a preu baix i lucrar-se amb la venda després de la requalificació i va adduir que totes les actuacions urbanístiques responen a “tràmits tècnics públics que duren anys”. En la mateixa línia de defensa, l’empresari Raúl Babiloni va declarar que la societat Gestintur SL, la pretesa empresa pantalla amb què es van adquirir les finques, es va crear per donar un “futur laboral” a la filla de l’alcalde popular, que treballava per a ell i estava “indecisa en la seua vida laboral”. Babiloni afirma que van comprar els terrenys “no perquè tenien informació, sinó perquè podien tindre futur a la Vall d’Alba, assumint un risc”.

El magistrat Jacobo Pin ha dictat una interlocutòria que acorda transformar les actuacions a un procediment per al judici davant el tribunal del jurat, tal com ha informat aquest diari. Pin, titular del Jutjat d’Instrucció número 4 de Castelló, també investiga el presumpte “emmascarament” del patrimoni familiar de Carlos Fabra en una causa en què també està imputat Luis Enrique Batalla Reigada, fill del fundador de Lubasa i administrador de Becsa SAU. Durant la investigació secreta a l’expresident de la Diputació de Castelló, el jutge va trobar terrenys propietat de Carlos Fabra i de la seua exdona confrontants amb els de Francisco Martínez, la seua antiga mà dreta.