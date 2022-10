Les presses de Ford Almussafes per reduir plantilla: perd tres models i només farà el Kuga fins a l’electrificació el 2026

La multinacional Ford va fent públics els seus plans de futur per a Europa amb comptagotes. Uns plans que afecten, com no podia ser d’una altra manera, la planta d’Almussafes, que viurà un procés de transformació i redimensionament en els pròxims tres anys, fins que l’anunciada electrificació siga una realitat d’ací a quatre anys.

A principis de setmana, el director de Fabricació de la factoria valenciana, Dionisio Campos, ja va avançar que al llarg de l’any que ve arrancaran les negociacions amb els sindicats per a reduir la plantilla, pel fet de necessitar menys mà d’obra els vehicles elèctrics.

No obstant això, segons informen elDiario.es fonts d’UGT, sindicat majoritari, Almussafes no començarà a fabricar vehicles elèctrics fins al 2026. Per què, llavors, avançar al 2023 la reducció de plantilla?

La resposta la va donar dimecres la direcció de Ford Europa en un comunicat en què van anunciar la finalització de la producció dels models S-Max i Galaxy a la fàbrica d’Almussafes el mes vinent d’abril del 2023.

D’aquesta manera, la factoria valenciana tan sols fabricarà el Kuga i el Transit. A més, des d’UGT asseguren que, encara que sense termini fixat, també està previst que es deixe de produir el Transit, per la qual cosa tan sols es farà en les instal·lacions valencianes el Kuga fins que comencen a fabricar-se els models elèctrics.

En el seu comunicat, la companyia va afirmar que presentarà tres nous vehicles elèctrics de passatgers i quatre nous vehicles comercials elèctrics a Europa per al 2024. “Tenim previst vendre més de 600.000 vehicles elèctrics el 2026 i la producció de vehicles elèctrics arribarà a 1,2 milions de vehicles en un termini de sis anys”, ha afirmat la companyia.

Amb tot, les mateixes fonts sindicals comenten que Almussafes no començarà a fabricar models elèctrics fins al 2026, per això la importància d’haver arribat a l’acord per l’electrificació de la factoria que garanteix la seua viabilitat futura, encara que amb la reducció de plantilla ja anunciada.

Quant al calendari de negociació de la reducció de plantilla, el més probable és que arranquen després de les pròximes eleccions sindicals previstes al febrer. Així doncs, les converses es produirien entre els mesos de març i abril i les primeres eixides es podrien donar a partir del mes de juny.

Entre 1.000 i 1.800 llocs de treball menys

Després del comunicat que va fer l’empresa, des d’Intersindical van exigir que s’aclarisca quins models es faran a Almussafes, i d’una vegada per sempre “donen certitud a la plantilla que tantes alegries els ha donat en forma de beneficis”. De la mateixa manera, van demanar que es garantisca prou càrrega de treball de manera que es mantinga l’ocupació en la factoria: “El nostre sindicat no consentirà ni una sola eixida traumàtica”.

La retallada de personal podria afectar un miler de treballadors, encara que les previsions més pessimistes eleven aquesta xifra al 30% de la plantilla, és a dir, 1.800 empleats. El que sembla clar és que les eixides es produiran de manera escalonada.

Des de CCOO han valorat que l’anunci de deixar de fabricar aquests dos vehicles és una “crònica d’una mort anunciada” i la seua finalització estava prevista al final del 2023, però s’ha avançat. En paraules del seu delegat, Alejandro Osma: “Tot el que siga deixar de fabricar és roí, però realment a mi no em preocupa tant la finalització d’aquests vehicles com quan es deixe de fabricar la furgoneta (Transit), que és quan vindrà una gran baixada de producció i sobrarà moltíssima gent”

Respecte a la futura reducció de la plantilla, Osma ha apuntat que si es plantegen expedients de regulació d’ocupació (ERO) en les mateixes condicions que en el passat comptaran amb la signatura de CCOO, “mentre no hi haja acomiadaments traumàtics” i els empleats isquen “de la millor manera possible”.

Per part de CGT, el seu portaveu Mariano Bosch ha qualificat l’anunci de “mala notícia”, “més tenint en compte que el 2020 es va iniciar la producció del model híbrid i no ha durat gens, ni dos anys”. No obstant això, ha apuntat que la “molt poca” producció diària d’aquests dos models “es pot suplir” amb un augment de fabricació del Kuga i el Transit, fins que aquest últim deixe de fabricar-se.

Sobre el futur redimensionament de la plantilla, ha assenyalat que encara, que els vehicles elèctrics necessiten menys mans d’obra, gairebé un 30% menys, es desconeix quants models eixiran de la fàbrica diàriament i si és una producció alta “no sobrarà gent”, ha comentat, abans de detallar que actualment Almussafes manufactura 1.400 cotxes al dia.