La llei ambiental impedeix que el Port de València siga qui decidisca si l’ampliació necessita una altra avaluació

La Sala Contenciosa Administrativa de l’Audiència Nacional investiga la legalitat de la resolució, del 30 de març passat, de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que possibilitava que l’Autoritat Portuària de València (APV) puga decidir per si sola si és necessària una nova avaluació ambiental o no per a l’ampliació del port que la mateixa APV promou.

Com ha vingut informant elDiario.es, es tracta d’un clar desistiment de funcions d’aquest ministeri que dirigeix la vicepresidenta socialista Teresa Ribera i que, com ha comprovat aquest diari, podria xocar de ple amb la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental, cosa posaria en un risc seriós la validesa d’aquesta resolució i la viabilitat de l’ampliació portuària, almenys si no es tramita una altra declaració d’impacte ambiental (DIA).

L’article 3 de la normativa esmentada en el punt 2 diu textualment que “les administracions públiques garantiran que l’òrgan ambiental i l’òrgan substantiu exercisquen les funcions derivades d’aquesta llei de manera objectiva, i aplicaran en la seua organització una separació adequada de les funcions que puguen donar lloc a un conflicte d’interessos quan l’òrgan ambiental siga simultàniament l’òrgan substantiu o el promotor del pla, el programa o el projecte”.

A més, el punt 3 del mateix article afirma que, “quan l’òrgan substantiu siga simultàniament el promotor del pla, el programa o el projecte, l’òrgan substantiu farà les actuacions atribuïdes al promotor en aquesta llei”.

Així doncs, segons aquest articulat, l’APV no pot tindre la condició de promotor i d’òrgan substantiu que li ha atribuït el Ministeri de Transició Ecològica per a deixar a les seues mans la decisió de demanar una altra DIA, sinó que només pot tindre la condició de promotor del projecte, precisament per evitar que siga jutge i part i per garantir “una separació de funcions adequada”, tal com diu el punt anterior.

Quina entitat hauria de decidir en aquest cas la necessitat d’una altra DIA? Segons el punt primer de l’article 11 de la llei, l’òrgan que determine el Ministeri de Ministeri de Transició Ecològica, però en cap cas pot ser el mateix que l’entitat promotora de l’obra (l’APV), com queda reflectit en els punts anteriors: “Correspon a l’òrgan del Ministeri competent en matèria de medi ambient que es determine reglamentàriament exercir les funcions atribuïdes per aquesta llei a l’òrgan ambiental quan es tracte de l’avaluació ambiental de plans, programes o projectes que hagen de ser adoptats, aprovats o autoritzats per l’Administració general de l’Estat i els organismes públics vinculats o dependents d’aquesta, o que siguen objecte de declaració responsable o comunicació prèvia davant aquesta Administració”.

Aquests punts també deixen en evidència el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que lidera la ministra, també socialista, Raquel Sánchez, que a través de Ports de l’Estat, organisme dependent del seu departament, ha tractat també de descarregar tota la responsabilitat del projecte en l’APV, com es desprén del recent informe emés per l’organisme portuari.

Segons aquest document, “es fa constar que l’Autoritat Portuària de València, en la seua qualitat de promotor i òrgan substantiu de l’actuació, haurà d’emetre certificació que el projecte no requereix sotmetre’s a un altre procediment ambiental, amb caràcter previ a l’aprovació d’aquest”.

A més, el mateix informe de Ports de l’Estat reflecteix que “el volum total de rebliment requerit per a l’execució de les obres recollides en el projecte ascendeix a uns 25.5 milions de metres cúbics”, tot i que la DIA del 2007 estableix aquest paràmetre en 19,05 milions de metres cúbics.

Segons l’article 7 punt 2-C de la llei 21/2013 d’avaluació ambiental, “seran objecte d’una avaluació d’impacte ambiental simplificada qualsevol modificació de les característiques d’un projecte (...), executats o en procés d’execució, que puga tindre efectes adversos significatius sobre el medi ambient. S’entendrà que aquesta modificació pot tindre efectes adversos significatius sobre el medi ambient quan supose”, entre altres coses, “un increment significatiu en la utilització de recursos naturals”, en el cas del projecte modificat de l’ampliació del port, són 6 milions de metres cúbics més dels que estableix la DIA del 2007.

També s’hauria de tramitar una avaluació d’impacte ambiental simplificada quan la modificació supose “una afecció a Espais Protegits Xarxa Natura 2000”. En aquest sentit, la consellera d’Emergència Climàtica, Mireia Mollà, va recordar fa poc que el ple del Govern valencià va aprovar les mesures cautelars associades a la revisió i l’actualització del Pla d’Ordenació i Recursos Naturals (PORN) de l’Albufera que preveu una ampliació de la zona marina declarada Xarxa Natura 2000 i sobre la qual no es poden desenvolupar obres que puguen afectar-la, com l’ampliació del port de València.