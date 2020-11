La lluita col·lectiva darrere de Cals Flares, el centre social ocupat d’Alcoi que ha superat una amenaça de desallotjament per la Sareb

Cals Flares continuarà obert. El centre social ocupat i autogestionat que va brollar al cèntric barri del Partidor fa tretze anys no sols per donar una resposta cultural alternativa a Alcoi i els voltants, sinó també com a exemple de model comunitari davant la degradació i la gentrificació que patia –i pateix– la zona, s’ha salvat de l’amenaça de desallotjament que pesava per al migdia del pròxim 1 de desembre.

L’Ajuntament d’Alcoi, en mans del PSPV-PSOE, ha mediat amb la Sareb, propietària de l’immoble ocupat el 2007. Abans d’aquesta data, la recessió econòmica havia acabat amb els plans d’una promotora d’alçar en aquest terreny habitatges de luxe. Ara, el conegut com a banc roí ha cedit a la pressió social i al descontentament del barri i ha arribat a un “acord d’intencions” amb el consistori.

A l’espera de la resposta definitiva de l’assemblea de Cals Flares, l’equip de govern els ha traslladat que podrien continuar fent-hi les seues activitats culturals mitjançant la fórmula de la cessió de l’usdefruit de l’espai a l’Ajuntament per a ús cultural durant un màxim de 4 anys a canvi d’un lloguer mensual bonificat d’acord amb els valors del mercat. A canvi, hauran de facilitar que s’hi establisca temporalment l’Associació de Veïns “El Partidor”, l’activitat principal de la qual es desenvolupa en la mateixa zona, fins que es dote el barri d’infraestructures d’usos socials o isca un comprador.

“No volem valorar públicament les opcions que ens donen, perquè poden ser perjudicials per al procés de negociació”, avança un membre de Cals Flares a aquest mitjà. “Però sí que volem ressaltar, i ho diem sense acritud, que el desallotjament l’hem parat nosaltres amb la força de l’assemblea i el suport públic de tots els que s’hi han adherit”, matisen.

Es refereix al centenar d’associacions i col·lectius que s’han sumat al manifest “En defensa de Cals Flares”, entre els quals hi ha Ecologistes en Acció de la Carrasca, el Casal Popular el Tio Cuc d’Alacant, el prestigiós grup musical El Diluvi o el col·lectiu 8 de Març. Tots ells han participat al llarg del temps en aquest espai, epicentre d’innombrables activitats que s’hi han anat programant: debats, concerts, tallers de tota mena, presentació de llibres, a més d’habilitar una biblioteca i fins i tot un “hort popular”.

Però la pressió també ha vingut a títol individual. “Per a mi Cals Flares representa un lloc de dinamització del barri per als joves i per als no tan joves. Un espai inclusiu i obert a tothom”, assegura Nando, informàtic, en un dels testimoniatges recollits en un web creat ad hoc per posar en valor aquest centre cultural. “Un espai que he vist créixer… Tantes vivències, persones, activitats que han donat vida a aquest projecte! Volem barris vius i combatius”, afig Sandra Soler, artesana.

Aquest esperit crític i de lluita és el que els ha portat a mantindre la manifestació de dissabte convocada inicialment per protestar contra l’imminent desallotjament i que ha reunit centenars de persones. “El problema de fons no acaba ací”, explica aquesta mateixa font. “Perquè, encara que es pot recuperar aquest espai per al barri, lluitem per un problema més gran com és el que representen entitats com la Sareb, un dels caps més visibles de l’especulació urbanística, que continuen desnonant milers de famílies enmig d’una crisi sanitària”.

De totes maneres, recorden després de la demostració de força de la concentració de protesta de dissabte que el desallotjament s’ha suspés “temporalment”, que tots els escenaris estan oberts i que la “lluita per un Cals Flares viu i autònom seguirà”.