Localitzats deu cadàvers a l'edifici incendiat de València

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha confirmat aquest divendres al vespre que ja són deu les persones mortes a causa de l'incendi que va arrasar aquest dijous dos edificis residencials de catorze i deu plantes al barri valencià de Campanar. A més, continuen hospitalitzats dos bombers que van resultar lesionats en les tasques d'extinció del foc.

Bernabé anunciava: “Podem confirmar que en una primera inspecció la policia científica ha determinat deu cossos, deu víctimes mortals, que coincideixen amb les 10 persones que tenim com a il·localitzables”. La delegada del Govern ha confirmat que es faran més inspeccions per part de la Policia Científica.

De la llista de persones que figuraven com a desaparegudes, aquest matí se n'ha pogut localitzar amb vida quatre, amb les quals s'ha contactat.

A més, la titular del Jutjat d'Instrucció número 10 de València ha obert aquest divendres diligències prèvies per investigar les causes i circumstàncies de l'incendi registrat a l'immoble de Campanar i ha decretat el secret de les actuacions amb la finalitat de “protegir les indagacions” policials i la intimitat de les víctimes i els seus familiars“.

La Policia Científica analitza l'escenari

Un equip multidisciplinari de la Comissaria General de la Policia Científica ha accedit aquesta vesprada a l'edifici sinistrat per l'incendi al barri de Campanar de València. Els agents participen de manera coordinada a les activitats d'identificació de víctimes, així com a la investigació de les causes i circumstàncies del foc.

La Comissaria General de Policia Científica ha desplaçat a València un equip multidisciplinari, format per 15 membres, per participar, de “forma coordinada” amb la Brigada Provincial de Policia Científica de València en les activitats d'identificació de les víctimes així com en la investigació de les causes i les circumstàncies de l'incendi.

L'equip està format per sis membres de la Unitat Central d'Identificació, dos de la Unitat Central d'Anàlisis Científiques i set de la Unitat Central d'Investigació a l'Escena del Delicte, segons ha informat la policia.