La “major partida de marihuana” o mer cànem: l'operació de la Guàrdia Civil que mostra la confusió sobre el CBD

“La partida més gran de marihuana descoberta fins al moment”. Així va presentar la Guàrdia Civil el 5 d’octubre passat l’operació Jardines en què van intervindre 32 tones “de cabdells de marihuana, l’aprehensió més gran d’aquesta substància, no sols a Espanya, sinó a escala internacional”. L’operació policial es va saldar amb una vintena de detinguts, nou homes i onze dones entre 20 i 59 anys, que formarien part d’“una organització amb seus a Toledo, Ciudad Real, València i Astúries, que controlava tot el procés de producció i distribució de la droga”.

No obstant això, l’empresari detingut Francisco Gómez Carbó, administrador únic d’E-Canna Farming SL, sosté una versió molt diferent: “Cap jutge posa en llibertat un traficant amb 32 tones”, diu en una conversa telefònica amb elDiario.es. “Hui dia estic treballant i en tinc 30 tones més”, afig.

La firma manté l’única planta de processament de CBD (el compost no psicoactiu del cànnabis) a Quatretonda, un municipi de 2.146 habitants de la comarca de la Vall d’Albaida. En la seua pàgina web, l’empresa ofereix fins a 20 lots de flor de CBD, a més de serveis com ara assessorament tècnic de projectes de cultiu de cànem industrial i fins i tot assessoria legal.

El mercat del CBD ha anat expandint-se a Espanya en una mena de llimbs jurídics. Mentre que la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha avalat la venda de CBD, la Fiscalia Especial Antidroga considera que qualsevol cabdell, independentment de la proporció de THC (tetrahidrocannabinol, el principi actiu de la planta que és psicoactiu) és un estupefaent, amb l’excepció de les plantacions autoritzades per l’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris.

La sentència del TJUE va propiciar que un jutge, en una sentència pionera, absolguera el propietari d’una botiga de CBD a Sagunt (València) pel fet de considerar que els cabdells de CBD que venia tenien un percentatge de THC per davall del 0,2%, el llindar per damunt del qual la substància es considera il·legal. En una altra sentència més recent, l’Audiència Provincial d’Alacant va tombar una causa contra una botiga de CBD a Alacant per considerar que la jurisprudència europea avala la seua comercialització.

Malgrat els llimbs jurídics, les botigues de CBD han florit com a bolets en les principals ciutats espanyoles. Un altre terreny més complex és l’estadi intermedi de processament del cabdell entre el cultiu inicial de flor de CBD per part de l’agricultor i la distribució final. I aquest buit el va cobrir a Espanya l’empresari Francisco Gómez amb la seua planta a Quatretonda: “Processem, manicurem i envasem, tots els nostres clients estan a l’estranger”, explica l’home.

“Vaig estar quatre anys estudiant el mercat del CBD i em vaig adonar que tothom en plantava, però no hi havia un centre de processament especialitzat i tecnificat. Tenim màquines per a processar que valen més de 100.000 euros, és com una cooperativa de taronges”, sosté Gómez. L’empresari al·lega que tots els seus clients (els agricultors) compleixen la normativa i insisteix: “Tot CBD”.

Operació Jardines

Per contra, la Guàrdia Civil s’ha apuntat el punt de la “partida més gran de marihuana” al món. L’operació Jardines va començar amb una inspecció de l’institut armat en diverses plantacions de cànem industrial de Villacañas (Toledo): “Els principals investigats tenien una empresa amb què adquirien les llavors. Una segona, les transportava i les sembrava. Una altra empresa s’encarregava de la cura, el manteniment, la recol·lecta i l’assecatge dels exemplars”.

L’empresa inicial, segons el relat de la Guàrdia Civil, s’encarregava d’adquirir les plantes ja seques amb els cabdells i les emmagatzemava en dues naus situades a la província de València en què els detinguts processaven el gènere, separaven els cabdells i els envasaven al buit “per enviar-los tant a llocs del territori espanyol com a països europeus, principalment Suïssa, els Països Baixos, Alemanya i Bèlgica”.

En una segona inspecció a Almagro (Ciudad Real), els agents de la Unitat Orgànica de Policia Judicial van trobar unes 37.000 plantes distribuïdes en quatre hivernacles i en procés d’assecatge, a més de quatre tones de “picada de marihuana” emmagatzemades en diverses saques, tot amb destinació a les naus de l’empresari.

A València es van practicar el gros de les detencions el 21 d’octubre passat. La Guàrdia Civil va intervindre 30 tones “de cabdells, 20 quilos de pol·len –tot envasat al buit–, 21.600 plantes en procés d’assecatge i 231.200 paquets de cabdells de marihuana”, a més de documentació que acreditaria l’existència de diverses plantacions més i maquinària per al processament, l’elaboració i l’envasament.

En una tercera fase de l’operació, els agents van fer una altra inspecció a Astúries, on van intervindre 4.000 plantes. “L’anàlisi de les plantes que hi havia també ha donat positiu en psicoactiu”, destaca l’institut armat. L’empresari al·lega que “les 32 tones donen positiu en THC, no en psicoactivitat”. “Tot el cànem industrial dona positiu en THC perquè en té”, argumenta.

“Ús excessiu i desmesurat de la força”

Francisco Gómez Carbó i un enginyer agrònom figuren com els únics investigats davant la titular del Jutjat d’Instrucció número 1 d’Almagro (Ciudad Real). “Tota l’operació”, diu, “va ser nefasta, deien que tot era droga i no van contrastar res”. “Tinc més de 2.000 documents enviats a la caserna de la Guàrdia Civil amb què treballe habitualment, entre dues i tres comunicacions setmanals”, postil·la en referència als avisos periòdics a l’institut armat cada vegada que la mercaderia entrava o eixia de la seua planta de processament.

Darío Gutiérrez de Tena, consultor extern del despatx que porta la defensa de l’empresari, critica que “la jutgessa demana a la Guàrdia Civil que faça unes analítiques de les plantes que hui dia no ha fet, mentre es posen a difondre en tots mitjans que és marihuana”. “Amb ells i amb totes les institucions amb què hem treballat sempre diem que és flor de cànem industrial”, afig Gómez, que va ser posat en llibertat amb càrrecs i sense fiança per la jutgessa instructora a l’espera que reunisca la documentació sobre la pretesa partida. “Han muntat un embolic absurd”, denúncia Gutiérrez de Tena.

L’empresari, malgrat les aparatoses detencions, es mostra optimista: “Això se sobreseurà i continuaré amb la meua activitat”. També assegura que pretén denunciar “els guàrdies civils per pretesa prevaricació”. Gómez lamenta el que considera un “ús excessiu i desmesurat de la força” durant l’escorcoll de les seues oficines. “Si estan sis mesos investigant, saben que hi ha dues administratives, per què tiren la porta a terra, van amb passamuntanyes i les encanonen i les emmanillen per l’esquena?”, es pregunta.

El propietari de la primera planta de processament de CBD d’Espanya té a més una petita empresa de manteniment els empleats de la qual treballen en el mateix coworking en què estan situades les oficines centrals d’E-Canna Farming SL. “Les tres persones que hi estaven també se les van emportar, fins i tot l’obrer, que és el meu cosí”, lamenta Francisco Gómez.