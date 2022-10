La maquinària que les constructores han d’aportar, nou obstacle per al túnel ferroviari de València

Una de les obres clau per al desenvolupament urbà i ferroviari de València, l’inici de la qual estava previst per al primer trimestre del 2023, tindrà retards a causa de diversos punts del plec de condicions de licitació recorreguts pels empresaris de la construcció.

L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) va licitar a principis d’agost el projecte constructiu del canal d’accés, és a dir, el soterrament de les vies des del sud de València fins a l’estació de Joaquín Sorolla i la del Nord, una actuació complexa en què hauran de conviure mentre s’executen les obres la prestació del servei ferroviari, que experimentarà algunes alteracions, el desviament del col·lector sud, l’ampliació de l’estació Joaquín Sorolla i la demolició de pont de Giorgeta. Les obres tenen un pressupost estimat de 453,7 milions d’euros, amb un termini de 60 mesos.

No obstant això, el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TARC) va emetre el mes de setembre passat una resolució per la qual decreta la suspensió cautelar de la licitació arran del recurs presentat per la Confederació Nacional de la Construcció (CNC).

Segons han informat fonts d’Adif a elDiario.es, si bé és cert que ja s’han solucionat les diferències sobre una de les clàusules qüestionades referents a les mesures antifrau, que també afectaven altres licitacions en curs com les de la rehabilitació integral de l’Estació del Nord o la de l’accés ferroviari al port de Castelló, en el cas del canal d’accés continua havent-hi un punt de fricció que manté la licitació paralitzada relacionat amb el material i la maquinària que els constructors han d’aportar.

Les mateixes fonts han comentat que per aquest motiu “continuen ampliant-se els terminis de presentació d’ofertes a l’espera que es tanquen les converses que es mantenen amb el sector, relacionades amb l’adscripció de mitjans materials en les licitacions”.

En concret, segons han explicat des d’Adif, “els plecs passen a detallar la relació de mitjans materials (maquinària, equips i mitjans auxiliars) que les empreses adjudicatàries hauran d’adscriure o assignar al contracte a mesura que vagen sent necessaris en les diferents fases d’execució de l’obra, entre els quals figuren batonadores, pales carregadores, grues, diferents tipus d’excavadores o vagons”.

Encara que l’empresa pública no s’ha aventurat a oferir un termini perquè es desbloquege el procés i es reprenga fins a l’adjudicació definitiva de les obres, és d’esperar que no es retarde molt més tenint en compte la transcendència del projecte.

Sobre la licitació de la rehabilitació integral de l’Estació del Nord, s’ha atorgat una ampliació del termini de presentació d’ofertes de cinc dies per compensar la paralització temporal del procés.

Adif va licitar per 19,8 milions d’euros l’actuació en l’edifici modernista protegit, obra de l’arquitecte Demetri Ribes, que data de l’any 1917.

En virtut del projecte, es reforçarà l’estructura de la marquesina històrica que cobreix les andanes de l’estació i se substituirà la coberta actual de fibrociment (amiant) per una de nova de zinc, la part superior del qual serà transparent per augmentar la lluminositat.