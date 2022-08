La maquinista del tren atrapat en l’incendi de Begís declara que uns quants viatgers van envair la cabina per fugir, malgrat que va demanar que no isquera ningú

“La maquinista, en veure que l’incendi cada vegada estava més prop de les vies, va parar el tren i va contactar amb el lloc de comandament per a comunicar la situació i sol·licitar la reculada a Caudiel. Aqueixa va ser la primera notícia que va tindre el post de comandament de Renfe que el foc estava ja quasi en les vies. La maquinista va demanar als viatgers que no baixaren del tren, ja que anava a iniciar la maniobra de reculada, per la qual cosa va canviar de cabina. Alguns viatgers, presos del pànic, es van amotinar i hi van accedir per eixir per la porta de la cabina, que no està bloquejada”.

Aquesta és la versió dels fets que va traslladar dijous la maquinista del tren que va quedar atrapat en l’incendi de Begís, entre Masadas Blancas i Barraques, al Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf), del qual és afiliada, tal com han informat fonts de l’organització a elDiario.es. Precisament la treballadora va prestar declaració del que havia ocorregut davant la Guàrdia Civil, dins de la investigació que hi ha oberta per a aclarir els fets.

Les mateixes fonts han explicat que, segons els va traslladar la conductora del comboi, “va tardar uns minuts a iniciar-se la marxa, ja que alguns dels viatgers que estaven molt espantats van activar l’alarma, que és una frenada d’emergència, que després s’ha de reposar per poder continuar la marxa”.

A més han comentat, “el mateix va passar quan van aconseguir obrir una de les portes laterals del tren, cosa que fa que es pare i que no es puga reprendre la marxa fins que es tanquen o quan després de la invasió de la cabina van deixar una maleta sobre el pedal de l’home mort, que és un altre fre de seguretat”.

El sindicat ha afirmat, sempre sobre la base de la versió de la maquinista, que “tota aquesta situació de pànic lògica per la proximitat del foc va retardar la posada en marxa del tren” i han afegit que, “una vegada van eixir del comboi alguns dels viatgers que estaven molt espantats, es va poder posar en marxa de nou per tornar a Caudiel; de fet, en el trajecte de retorn es van anar recollint alguns dels viatgers que havien fugit”.

Des del Semaf han posat l’accent en el fet que “la maquinista en tot moment va demanar a la gent que no baixara del tren, perquè hi havia risc de cremades, com va passar per desgràcia a alguns dels viatgers”.

Segons la versió d’una de les viatgeres, la maquinista va aturar la marxa i va intentar accionar la palanca per tornar en sentit contrari i retrocedir i, com que no va poder, va eixir corrent cap a la locomotora de darrere. Però el tren es va bloquejar dues vegades i la conductora “va perdre els papers per complet” i va començar a dir que no sabia què fer, que el vehicle estava bloquejat i esperava ordres.

D’acord amb el seu relat, va ser la maquinista la que va accionar la palanca davant la petició dels viatgers “per poder escapar corrent, almenys els que teníem la possibilitat d’eixir”. En aquest moment, va eixir un grup de persones, totes joves, que van saltar a les vies i van córrer en direcció contrària al foc.

Sense interventors a bord

El sindicat Comissions Obreres ha remés una carta al Ministeri de Transports i a Renfe en què denuncien l’absència d’interventors en alguns trajectes, deixant tota la responsabilitat del que passa en el comboi al maquinista.

Segons la missiva, “es ve produint amb una certa assiduïtat la posada en circulació de trens de viatgers de Renfe, tant en l’Àrea de Serveis Públics de Mitjana Distància com en l’Àrea de Serveis Comercials, sense que a bord d’aquests trens preste servei el personal de comercial (intervenció) de Renfe Viatgers: supervisors de serveis a bord o operadors comercials”.

La carta fa referència en aquest sentit a l’incident del tren atrapat en l’incendi de Begís: “La mateixa vesprada del dia 16 d’agost, fatalment es va produir un incident, relacionat amb l’incendi actiu en la zona de Begís –província de Castelló–, en un tren de Mitjana Distància de Renfe que cobria el trajecte entre València Nord i Saragossa Miraflores, sense que en aquest tren prestara servei personal de comercial (intervenció) de Renfe Viatgers. En arribar les flames als voltants de la traça ferroviària, es va desfermar el pànic entre els viatgers, i alguns van abandonar el tren quan aquest s’havia detingut en plena via, entre les estacions de Masadas Blancas i Barraques, abans de retrocedir a Caudiel. A conseqüència d’això hi ha tres persones en estat greu per cremades i més d’una desena de caràcter lleu”.

El document afig que “per sort, i tot i ser greus, les conseqüències no van ser més importants perquè l’actuació diligent i professional de la maquinista, en requerir que els viatgers no baixaren del tren i en efectuar el canvi de cabina amb gran rapidesa per fer la reculada a Caudiel, va evitar que es registraren més danys personals, ja que la major part dels viatgers van romandre a l’interior del tren i no van resultar ferits, però entenem que la presència de personal d’intervenció en ruta en casos com aquest és d’importància vital per a evitar conseqüències més grans”.

També des del Semaf han advertit que amb personal comercial a bord la situació hauria sigut més fàcilment controlable a l’hora d’oferir informació i tranquil·litzar el passatge, mentre la maquinista hauria pogut acomplir millor la seua funció.

Fallada de coordinació entre Emergències, Renfe i Adif

Tant des de CCOO com des del Semaf han avalat la versió de Renfe i Adif en afirmar que els protocols estableixen que, quan hi ha una emergència que puga afectar les vies d’algun servei, és l’organisme responsable de la gestió de l’incident el que ha d’avisar Renfe i Adif perquè s’interrompen les circulacions, cosa que en aquest cas va passar uns 20 minuts després d’endinsar-se el tren en el focus de l’incendi.

Segons aquesta versió era el post de comandament avançat vinculat a l’Agència Valenciana d’Emergències dependent de la Conselleria de Justícia la que havia d’haver llançat l’avís.

Sobre aquest tema, el president del Govern valencià, Ximo Puig, va comentar dijous que està a l’espera de “un informe rigorós i al més delimitat possible” per part de la direcció del dispositiu de l’incendi forestal de Begís (l’Alt Palància) per a saber el que havia passat en l’incident de dimarts en un tren de la zona, on hi hagué uns quants ferits, alguns amb cremades greus en aproximar-se el comboi a la zona del foc, i “per què a cada moment es van adoptar decisions”.

Puig va admetre que pogué haver-hi “algunes qüestions” en el trànsit de la informació per la rapidesa amb què va canviar el vent. De fet, va apuntar que, quan ell va eixir del Centre de Coordinació d’Emergències a l’Eliana (el Camp de Túria) a les 14.45 no estava prevista l’evacuació de Begís i “abans d’arribar” al Palau de la Generalitat a València es va decidir que sí. No obstant això, no es va donar avís a Renfe i a Adif de l’agreujament de la situació i la seua possible afecció a les vies de la línia València-Saragossa, i el tren va quedar atrapat a les 18.20.

Fins dimecres sis de les persones que van resultar ferides un dia abans després d’abandonar un tren de Mitjana Distància que s’havia detingut a causa de l’incendi de Begís romanien hospitalitzades, cinc de les quals amb cremades a l’Hospital La Fe de València, de les quals tres estaven greus, i la sisena en el General de València.