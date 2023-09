Mazón confirma que cobrava 10.000 euros més que Ximo Puig mentre li exigia que es congelara el sou

El '*president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va exigir, mentre liderava l'oposició durant l'anterior legislatura, la congelació del sou del socialista Ximo Puig, que paradoxalment era menor del que cobrava el líder del PP valencià com a president de la Diputació d'Alacant. Mazón ha confirmat el sou que cobrava en la Corporació provincial: 95.521 euros amb quatre cèntims. Es tracta d'una remuneració superior a la que s'embutxacava Puig (74.800 de salari base i 10.000 d'indemnització per residència). Per part seua banda, Carlos Mazón sumava més de 10.000 euros en concepte d'assistència a organismes públics al seu salari base de 84.900 euros anuals. El cap de l’executiu valencià ha desglossat la seua remuneració i els seus béns en el portal autonòmic de transparència, encara que la resta dels seus vicepresidents i els seus consellers encara no ho han fet.

A més del seu sou de 95.000 euros, Mazón declara un habitatge a Alacant amb un valor cadastral de 99.335,89 euros, del qual és titular al 50%, i un altre habitatge i un garatge (amb el 20% de titularitat), que sumen un valor de 87.728 euros.

En l’apartat referit a depòsits en comptes corrents, d’estalvi o financeres, el president anota 30.974,75 euros, a més d’un pla de pensions de 40.999,68 euros. En concepte de “joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d’art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus”, Mazón indica un import de 24.000 euros.

La fitxa de Carlos Mazón també inclou el seu currículum, amb una trajectòria professional que ha enllaçat càrrecs polítics —a excepció de la gerència de la Cambra de Comerç d'Alacant— ininterrompudament des del 1999, any en què es va llicenciar en Dret en la Universitat d’Alacant. Es tracta d’una biografia laboral similar a la de Ximo Puig (llevat del període en què el socialista va exercir com a periodista), encara que més breu.

Complits els dos mesos que marca la normativa per a declarar els béns, les rendes i les possibles activitats d’influència, Mazón és l’únic membre del Consell que ha publicat les dades. L’apartat referit als seus dos vicepresidents i als seus set consellers roman desert, a excepció de Nuria Montes, titular d'Innovació, que ha declarat una renda de 82.692,33 euros entre rendiments de treball i de capital immobiliari. No obstant això, la fitxa de Montes no inclou la seua declaració de béns.

Fonts del Palau de la Generalitat sostenen que els nou consellers ja han entregat les dades al Registre de Control de Conflicte d’Interessos, dependent de Presidència, els tècnics del qual avaluen la correcció de les xifres abans de la publicació en GVA Oberta. “Tots els consellers ho han fet a temps”, indiquen les mateixes fonts.

El vicepresident de Vox, l’extorero Vicente Barrera, ha assegurat dimecres en la seua compareixença en les Corts Valencianes que s’ha donat de baixa de les set empreses a què romania lligat, entre les quals la distribuïdora de vi Marqués de Cáceres o una firma marisquera. “Fent un sacrifici, he hagut de renunciar a les meues empreses personals i a gestionar uns negocis que, per complir quatre anys de servei públic, he hagut de deixar”, ha afirmat Barrera en la cambra autonòmica.

Altres consellers més previsors ja es van donar de baixa de les seues mercantils respectives. És el cas del conseller de Sanitat, Marciano Gómez, que tenia una consultora que va abonar pagaments injustificats a una trama corrupta i que va abandonar huit dies abans de prendre possessió, o del responsable d’Agricultura, José Luis Aguirre, que va cessar com a president i conseller d’Atitlan SA el 5 de setembre passat.

D’altra banda, el titular d’Educació, el popular José Antonio Rovira, no va contestar les preguntes d’aquest diari sobre la situació de la seua empresa immobiliària amb un patrimoni net de 2,2 milions d’euros.