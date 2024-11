Mazón va presidir tres actes aliens a la DANA les hores prèvies a la catàstrofe

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va passar tot el matí del dimarts 29 d’octubre, jornada de la catastròfica DANA, encadenant actes i reunions alienes a la tragèdia que s’acostava, a pesar que l’Aemet va elevar la situació a avís roig a les 07.36 i va alertar –a les 9.20 i amb punts d’exclamació– que “el perill és extrem!”. En cap moment del matí, malgrat els senyals, va suspendre la seua agenda.

A les 8.53, el president demanava en el seu compte d’X “prudència en carreteres” i “molta atenció a les indicacions de les autoritats”. El missatge incloïa un tuit anterior d’Emergències 112 sobre l’alerta de nivell roig en el litoral sud de València que demanava evitar circular amb cotxe “si no és necessari”.

A les nou, Mazón va presidir el ple del Consell. En plena reunió de l’executiu autonòmic, l’Aemet ja alertava del perill “important” i “fins i tot extrem” en algunes comarques valencianes. A les 10.45, Mazón va presidir l’acte de lliurament a la Generalitat de la certificació de l’estratègia de sostenibilitat turística per part d’Aenor.

A l’acte, esdevingut en el Palau de la Generalitat, van assistir també la consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes, i el CEO d’Aenor, Rafael García.

A les 11.41 la Universitat de València ja havia suspés les classes. Una vintena de col·legis també havien suspés la seua activitat. D’altra banda, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) va anunciar, a les 11.50, el desbordament de diversos barrancs i la “crescuda” important del riu Magre.

Malgrat això, al voltant del migdia, Mazón va abandonar el Palau de la Generalitat i es va traslladar a l’avinguda de Catalunya, a la seu de la Direcció General de Salut Pública, situada a l’eixida nord de la ciutat.

Allí, juntament amb el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, va presentar l’Estratègia de Salut Digital de la Comunitat Valenciana, un document per a enfortir amb noves tecnologies el sistema sanitari.

A les 12 del migdia, en l’últim comunicat de l’Aemet, l’avís continuava immutable. A les 12.20 es va produir un avís especial sobre el barranc del Poio.

De tornada al Palau de la Generalitat, poc abans de les 13.00, el cap del Consell va comparéixer i va assegurar que “de moment no es té constància de danys personals a aquesta hora del matí”, segons un teletip de l’agència Europa Press publicat a les 12.59.

En declaracions penjades en el compte d’X del president a les 13.14 hores del dimarts 29 d’octubre, Mazón afirmava: “Segons la previsió, el temporal es desplaça cap a la Serrania de Conca, per la qual cosa s’espera que al voltant de les 18.00 hores disminuïsca la seua intensitat en tota la resta de la Comunitat Valenciana”. El missatge en X va ser esborrat posteriorment.

“Els nostres efectius són fantàstics i, per tant, convé seguir les instruccions que se’ns donen. Dins del que està passant, afortunadament no hi ha cap mal material ni alerta hidrològica i tots hem d’estar molt pendents i tots molt atents a la professionalitat dels nostres efectius”, afegia en aquesta compareixença, segons un teletip d’Europa Press.

A les 13.45, el cap de l’executiu autonòmic tenia prevista una reunió amb representants dels sindicats UGT i Comissions Obreres i amb el president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, Salvador Navarro, per a abordar els pròxims pressupostos del 2025 de la Generalitat. La reunió, tal com acredita la fotografia i el teletip d’Europa Press, es va produir.

En aquests moments, davant del Palau de la Generalitat, una altra institució controlada pel PP prenia una via distinta davant els senyals del desastre. A les 14.00, la Diputació de València, presidida per Vicente Mompó, va enviar a casa els seus treballadors, segons un correu electrònic oficial revelat per aquest diari.

Cap a les 15.00, en la televisió autonòmica À Punt contaven que el risc era màxim, demanaven a la gent que no isquera de casa i avançaven que el temporal anava al nord. A les 15.20, Utiel ja estava inundat i, a les 16.30 s'activà la Unitat Militar d'Emergències (UME) a la localitat.

La consellera de Justícia i Interior, Salomé Pradas, que s’havia desplaçat al matí al Centre d’Emergències del 112, va convocar la primera reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrada (Cecopi), constituït cap a les 17.00 per a dirigir el seguiment de les actuacions pel temporal de pluges. A les 18.30, el barranc del Poio es va desbordar a Torrent. Quilòmetres avall, va inundar Picanya, Paiporta, Benetússer, Sedaví, Massanassa i Catarroja, on van morir la major part de les víctimes.

L’alerta automàtica Es-Alert va arribar molt més tard –a les 20.12– quan centenars de persones ja estaven atrapades o mortes.