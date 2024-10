Mazón tracta de recaptar el suport de Vox abans de presentar els pressupostos del 2025

El president de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, busca el suport de Vox abans de presentar els que seran els primers comptes del seu govern en solitari. L’equip del president i d’Hisenda ultimen els números per al pròxim exercici, que es presenten dijous en el parlament autonòmic després d’un ple extraordinari del Consell, per a iniciar el període de debat, i que necessiten el suport dels seus exsocis per a tirar avant.

Els segons comptes del Consell de Mazón es preveuen més expansius, atés que la Generalitat Valenciana tindrà un finançament rècord del Govern central, a falta de saber el sostre de dèficit. Al juliol el ministeri d’Hisenda va comunicar a la Generalitat que rebria 13.974 milions d’euros, un 10% més que l’any anterior, i dos mil milions més corresponents als lliuraments a compte. Amb tot, falta per conéixer l’impacte que el deute públic i els interessos tindran en el pressupost. En línia amb el discurs d’austeritat del PP, es preveuen retallades en el sector públic instrumental.

Abans d’iniciar la tramitació formal dels comptes públics en les Corts, la direcció del PP valencià ha mantingut trobades amb Vox per a tractar de guanyar-se el seu suport. El president valencià ha reconegut dimarts que el contacte “s’ha produït en els mesos en què hem estat dins del govern i també fora del govern, tant en les Corts com en reunions monogràfiques durant aquests dies per a poder avançar que la Comunitat Valenciana tinga els pressupostos que mereix”, encara que no ha volgut revelar el contingut de la negociació. Les reunions, afirma l’executiu, s’han produït a petició del partit d’ultradreta i hi ha participat la direcció nacional de Vox, que en última instància determinarà la posició del partit en tots els parlaments autonòmics.

La formació ultra, el vot de la qual és indispensable per a aprovar els comptes, es remet a un document, unes “directrius” de la direcció nacional, iguals per a tot el territori espanyol, que expressen les línies bàsiques perquè aproven qualsevol pressupost. Vegeu: un reforç contra la política migratòria i baixades d’impostos, així com qüestions tan ambigües des del punt de vista econòmic com “defensa de la unitat d’Espanya”. El partit que dirigeix José María Llanos a la Comunitat Valenciana va reconéixer que cobrar taxes als vaixells de rescat humanitari era una de les seues condicions. “La pilota està en la teulada del senyor Mazón: té aquest document, parlem cada dia, però falta que presenten el document per a començar a negociar”, ha manifestat Llanos dimarts.

Dimarts, els exsocis de govern feien més passos en aquest acostament amb el debat del Pla Simplifica. Vox, que va presentar mig centenar d’esmenes, algunes que, amb el suport de l’esquerra, haurien tombat les mesures del PP, ha anat cedint a la pretensió dels populars en qüestions com la protecció del litoral. Després de setmanes de negociació, els partits han pactat que puguen construir-se hotels a 200 metres de la costa, cosa que contradiu la llei estatal, que fixa el mínim en 500 metres, com els ultres plantejaven en la seua esmena inicial. El resultat és que el PP estira la línia 100 metres i els ultres en repleguen 300 des del seu plantejament inicial.

El president valencià va mantindre una trobada dimarts amb el president de la CEV, Salvador Navarro, la secretària general de CCOO PV, Ana García, i el secretari general d’UGT-PV, Ismael Sáez, per a abordar les línies generals dels pressupostos, que seran expansius i amb més despesa social. Els sindicats han reclamat un reforç en sanitat, educació, habitatge, serveis socials i indústria. Després de la reunió, Mazón va afirmar: “Crec que hi ha un bon clima de diàleg que espere que siga suficient perquè puguem avançar”. Que arriben o no, dependrà de Vox i de la seua direcció nacional.