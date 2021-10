Banc de palla d’arròs, una alternativa a la crema d’aquest residu a l’Albufera

El cultiu d’arròs a l’Albufera de València genera cada any un problema mediambiental: què cal fer amb la palla de l’arròs? Tradicionalment s’ha optat per la crema d’aquest residu, un mètode que afortunadament és cada vegada més excepcional i al qual es busquen alternatives.

Des del 2013, una de les solucions que es planteja és el banc de palla d’arròs, impulsat per Acció Ecologista-Agró i la cooperativa agroecològica L’Aixada: “És un projecte sense ànim de lucre i d’esperit reivindicatiu que vam impulsar fa ja huit anys per facilitar a la ciutadania l’accés a la palla de l’arròs i evitar que es convertisca en una deixalla problemàtica”. Enguany, el projecte viu la huitena edició

Davant la “falta de solucions” per a gestionar com a residu aquest material, amb aquest projecte es “reivindica el seu valor com a matèria primera”, apunten els ecologistes, que consideren la palla, quan no es crema, un recurs “molt aprofitable sense arribar a convertir-se en un problema mediambiental i de salut pública, tal com venim demostrant des del 2014 gràcies als usuaris del banc de palla”.

“És una paradoxa de tindre un espai natural on cada any es podrien o es cremaven 70.000 tones, d’un producte que podria ser un recurs per a moltes finalitats i no haver de dependre així de l’empacament de la palla de blat”, afirmen els ecologistes, que expliquen que el seu objectiu és: visibilitzar i fomentar els diferents usos de la palla de l’arròs; facilitar l’accés als usuaris a aquest material; incidir en la millora de la seua gestió perquè “deixe de ser un problema ambiental, en forma de fum per la crema o per la seua descomposició estancada en els camps”; promoure la participació de tots els sectors implicats (agricultors, polítics, administracions...) i la ciutadania en la conservació dels espais naturals; la divulgació de l’agroecologia “com a model de gestió integral del territori, i molt més per a les àrees naturals protegides amb activitat agrícola”; i l’aposta per una transició cap a models de producció i consum “més circulars”.

Entre les finalitats d’aquest material està: l’encoixinada en camps, horts o reforestacions; material de bioconstrucció; el seu ús per a evitar l’erosió en les muntanyes, especialment en les que han patit fa poc un incendi forestal; per al sector ramader; com a mobiliari en jornades d’educació ambiental; per a treballs escolars; o com a material d’embalatge o per a compostatge.

Així doncs, el banc s’encarrega d’emmagatzemar i distribuir –de manera gratuïta gràcies a les subvencions de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica– les bales de palla: “Hi haurà un límit màxim, de manera que si la demanda supera la quantitat establida, haurem de repartir-la. Tot això es confirmarà una vegada s’hagen rebut totes les sol·licituds”.

Des d’Agró expliquen que, encara que aquest projecte està principalment actiu durant el període d’empacament, durant la resta de l’any “continuarem amb la tasca divulgativa i dinamitzadora, servint d’enllaç i responent a les diferents consultes perquè es puga fer un ús agroecològic de les bales de palla”. A més, tenint en compte que l’any passat hi hagué problemes amb les pluges i la “burocràcia” en les subvencions, “fem els possibles perquè enguany l’Albufera puga oferir les bales d’arròs en bones condicions per als projectes de bioconstrucció”.