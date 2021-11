La meitat dels 323 detinguts enguany per violència masclista a València es van saltar l’ordre d’allunyament

“Una veïna va telefonar al 092 en observar que un home estava agredint la seua parella, de 28 anys, que estava embarassada. Ell li va pegar una galtada i ella, per por, se’n va anar de casa, encara que ell la va perseguir. En el replà li va pegar un puntelló a la cama que quasi la fa caure per l’escala, però va baixar al carrer perseguida per l’agressor. Ja al carrer, van començar a forcejar i la seua parella li va llevar el telèfon, cosa que van veure uns quants testimonis, que el van increpar, encara que ningú hi va ajudar. L’agressor va aconseguir llevar-li les claus i va pujar a casa. Mentrestant, va arribar la Policia i va parlar amb la víctima. L’agressor va baixar, va ser identificat i va reconéixer que va ser ell qui va agredir a la seua parella, que va ser atesa per la unitat GAMA de nit. Ella va assegurar que la seua parella la va agredir fins quatre vegades. Finalment van detindre el presumpte agressor”.

Aquest va ser el dramàtic testimoniatge que el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, va posar com a exemple a partir d’un atestat (sense aportar dades personals) d’una situació que, segons va assegurar, es repeteix cada dia a la ciutat de València, ja que fins al 31 d’octubre passat s’han detingut 323 persones per violència masclista, de les quals 228 han sigut casos nous i els 105 restants han sigut reincidents, és a dir, que s’han saltat les ordres d’allunyament.

Cano va presentar dijous, Dia Internacional contra la Violència que s’exerceix sobre les dones, les dades de violència de gènere de casos atesos i gestionats pel grup d’ajuda al maltractament de la Policia Local de València, GAMA, durant l’any 2021.

Entre les dades oferides destaquen les 431 ordres de protecció dictades l’any 2021, 15 menys que en tot l’any passat, i les 620 ordres de protecció que atén el grup GAMA. Cano va qualificar aquestes dades d’“inassumibles des del punt de vista democràtic” i va definir la lluita contra la violència de gènere com “un dels eixos principals del treball de la Policia Local de València”.

La primera dada que sorprén és el fet que el nombre d’ordres de protecció dictades el 2020, en ple confinament, és superior a les d’enguany. En paraules del regidor, “la pandèmia ha afectat tant en l’increment de casos com en la importància d’aquests. Notem un increment en l’agressivitat i en la intensitat dels casos”.

Cano va indicar que “a la ciutat de València hi ha 1.300 dones que requereixen algun tipus de protecció per part de la Policia Local. Més de mil dones que necessiten algun tipus de protecció per a dur a terme la seua vida en llibertat. D’elles, 620 tenen una ordre de protecció, sis de les quals són de risc extrem, 253 de risc alt i 232 de risc mitjà”.

En el que va d’any hi ha hagut 323 detencions per violència de gènere, 218 dels detinguts són nous i 105 reincidents. Cano va afirmar que “encara que actuen els cossos i forces de seguretat i la justícia, el perill continua vigent. 105 han infringit les ordres i són reincidents, per això la importància de mantindre la protecció a la víctima. Imagineu què passaria si no se les protegira?”. Així mateix Cano va subratllar que “un agressor sap el que fa i considera la dona propietat seua, és un problema arrelat en la societat, i és una faena d’educació que hem de fer a llarg termini, hem de treballar la igualtat des de la infància”.

El regidor va recordar que al setembre es va posar en marxa una unitat d’intervenció de GAMA nit, per atendre les ordres de protecció de risc extrem, les agressions sexuals i les violències de gènere que es produeixen durant la nit. “Som l’únic cos d’Espanya que disposem d’aquest servei, que ajuda molt les famílies, especialment quan hi ha xiquets, ja que són agents especialitzats i saben manejar millor aquestes situacions tan dures per a les víctimes”, va afirmar Cano.

L’edil va reivindicar “la necessitat de conscienciar la societat com una de les claus per a lluitar contra la violència de gènere” i va lamentar que “hi haja negacionistes, i qui blanqueja aquests negacionistes. Hem de prendre consciència i ser durs contra els que practiquen aquesta mena de violència, perquè hi ha milers de valencians i valencianes que donen suport a opcions polítiques que neguen aquesta realitat”.

Cano va anunciar: “Amb l’increment de plantilla que es produirà, es reforçarà GAMA, i dotarem aquest grup de tots els recursos que calga per a dur terme les seues funcions de la millor manera possible”. Una de les novetats que millorarà la faena del grup GAMMA és la creació d’un nou edifici que acollirà la Unitat GAMMA de la Policia Local de València. Un edifici de 600 metres quadrats, situat al carrer de Santa Cruz de Tenerife, al costat de la Central de l’avinguda del Cid, que millorarà l’atenció a les víctimes. La inversió ve recollida en els pressupostos del 2022.