Més de 2.000 equips de diagnòstic i tractament milloraran la qualitat assistencial dels centres de salut valencians

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha mantingut dimarts una trobada amb els representants de les entitats i associacions vinculades a Atenció Primària en la Comunitat Valenciana per abordar els objectius del nou Marc Estratègic d’Atenció Primària i Comunitària 2022-2023, que suposarà una millora organitzativa, assistencial i un increment dels recursos destinats als centres de salut.

En el Dia Internacional de l’Atenció Primària, la titular de Sanitat ha volgut ressaltar la importància que té l’Atenció Primària dins del sistema públic sanitari en la Comunitat Valenciana i ha manifestat que “dia a dia es treballa a millorar l’atenció que rep la ciutadania i perquè els centres sanitaris compten amb més i millors recursos per a poder respondre a les necessitats assistencials de la població”.

Barceló ha avançat aspectes relacionats amb el Pla d’Acció per a Atenció Primària i Comunitària, el document que detalla i desenvolupa les actuacions previstes en el Marc Estratègic i que s’ha remés al Ministeri de Sanitat per optar al cofinançament amb fons estatals d’algunes de les iniciatives recollides en el Marc Estratègic.

Entre aquestes mesures està el cofinançament del nou equipament tecnològic amb què es dotarà els centres de salut, “més de 2.000 nous equips de tractament i de diagnòstic, cosa que permetrà agilitar i augmentar la capacitat resolutiva dels centres de salut”, segons ha assenyalat Ana Barceló.

Quant a l’equipament tecnològic, els centres sanitaris tindran nous ecògrafs fixos i portàtils, retinògrafs, Doppler, càmeres per a teledermatologua, dermatoscopis, electrocardiògrafs, dispositius de monitoratge de tensió arterial, desfibril·ladors i equips complets per a l’atenció d’emergències en entorns rurals.

D’aquesta manera, “a més de facilitar la faena que desenvolupen els professionals sanitaris en els centres de salut, l’increment d’equips tecnològics permetrà agilitar la realització de proves diagnòstiques, evitar el desplaçament dels pacients a altres centres i, en definitiva, oferir una millor qualitat assistencial”, ha destacat Barceló.

326 milions per al Marc Estratègic d’Atenció Primària

La incorporació de nova tecnologia per a millorar la capacitat resolutiva és una de les mesures previstes en el nou Marc Estratègic d’Atenció Primària i Comunitària 2022-2023, posat en marxa per la Conselleria de Sanitat i que compta amb un pressupost de 326 milions d’euros destinats a la millora de les infraestructures, equipament i sistemes d’informació, així com a l’augment dels recursos humans en els centres sanitaris valencians i a la posada en marxa d’un nou model assistencial i organitzatiu en els centres.

Segons ha indicat Barceló, “la finalitat és consolidar aquest nivell assistencial com a eix vertebrador del sistema sanitari. Per això, a més del pressupost inicial durant aquests dos anys per a renovar l’Atenció Primària (326 milions), en els pròxims anys es continuaran augmentant els recursos fins a arribar el 2025 al 25% del total del pressupost sanitari”. De fet, la Comunitat Valenciana ja és la quarta que més percentatge hi destina a Espanya amb un 15,1%, segons dades del Ministeri de Sanitat.

1.613 noves places en Atenció Primària

L’objectiu del nou model d’Atenció Primària és adequar l’assistència sanitària a la nova realitat. D’aquesta manera, es pretén respondre a la cronicitat i l’envelliment de la població, per això que s’incrementarà el personal i es potenciaran les noves tecnologies i els sistemes d’informació.

De fet, la plantilla actual d’Atenció Primària s’incrementarà en un 13%, i enguany tindrà 1.613 places més, cosa que permetrà reduir les ràtios per davall de les recomanacions existents. Per fer-ho, la Conselleria de Sanitat invertirà 130,7 milions d’euros.

A més, pel que fa a recursos materials, la inversió en tecnologia i infraestructures del 2022 i el 2023 ascendeix als 188 milions d’euros. Del total, més de 76 seran per a la construcció de nous centres de salut i 8 milions aniran destinats a millores en els sistemes d’informació.

Sistema organitzatiu més àgil i eficient

Els centres de salut tindran tres coordinacions diferenciades: mèdica; d’infermeria i d’administració/admissió. L’objectiu és aconseguir més agilitat i eficiència en l’atenció sanitària. Per fer-ho, s’establiran indicadors propis dels equips de primària en els acords de gestió amb la finalitat de millorar aspectes particulars identificats en cada centre,

Totes les accions previstes en el Marc Estratègic d’Atenció Primària pretenen optimitzar l’atenció clínica, a més s’establiran mecanismes per a millorar la coordinació entre els diferents nivells assistencials, de primària amb especialitzada, amb salut mental, salut pública, així com els àmbits sociosanitaris i educatius.

Finalment, cal recordar que es treballa en un decret per a la posada en marxa de mecanismes per a incentivar l’ocupació dels llocs difícils de cobrir.

“Crearem un sistema d’atenció primària potent que li permetrà convertir-se en l’eix principal de la sanitat valenciana. Totes les mesures que es posaran en marxa estan orientades a enfortir el sistema, a modernitzar-lo i, sobretot, a respondre a les necessitats dels ciutadans”, ha indicat Barceló.