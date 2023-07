Milers de persones es manifesten a València per exigir que no es faça “ni un pas arrere” davant de l’extrema dreta

Milers de persones s’han manifestat dijous a València sota els lemes ‘Ni un pas arrere’ i ‘Pels nostres drets’ en una marxa que ha eixit a les 19.00 des de la plaça de l’Ajuntament i ha acabat en la plaça de la Mare de Déu.

La protesta, prohibida a Dénia i a Elx per la Junta Electoral per considerar-la actes de campanya, ha comptat amb el suport de la Coordinadora Feminista i més de 250 col·lectius ecologistes, LGTBI, i el seu objectiu és, entre altres, defensar els serveis públics i el valencià.

“No a l’odi i a la reculada. No volem tornar als anys del No-Do”, han explicat, en representació dels col·lectius socials, les activistes Cándida Barroso i Rosa Rueda, que han traslladat un decàleg de drets que s’han de protegir i ampliar, consensuat entre totes les associacions i que abasta la defensa del medi ambient, els serveis públics, el valencià, les pensions, la diversitat sexual i contra la violència masclista, la LGTBIfòbia i el racisme.

Barroso ha denunciat a més la prohibició per part de la Junta Electoral d’Alacant d’aquestes mateixes marxes a Dénia i Elx: “És inaudit, una mostra més de com estan en perill els nostres drets, la llibertat d’expressió, de manifestació i de reunió”.

Sobre el nou Govern valencià conformat pel PP i Vox ha assegurat que està “molt preocupada pel perfil molt conservador que nega el canvi climàtic, un perfil en què preval el dret dels bous respecte al de la resta dels animals, hi ha un biaix importantíssim ultraconservador amb la presidenta de les Corts, una dona que assetja dones que exerceixen el seu lliure dret a la interrupció voluntària de l’embaràs, per tant, estem molt preocupades”.

Durant la marxa s’han sentit càntics com “abolició, abolició!” en referència a la tauromàquia i en favor de la Llei de benestar animal.

El decàleg de drets consensuat per les més de 250 entitats adscrites contempla “el dret a la igualtat real entre dones i homes, amb més polítiques públiques feministes i el compliment del Pacte d’Estat contra les violències masclistes” i el “dret al fet que es respecte la diversitat sexual, les diferents maneres d’estimar o d’identificar-se, sense discriminació social o laboral”.

En tercer lloc, incideix en “la memòria democràtica, a la veritat, la justícia, la reparació personal, familiar i la garantia de no repetició”, i continua amb el “dret a viure plenament en valencià”. També defensa el “dret a la llibertat d’expressió, artística i cultural”.

El decàleg continua amb el “dret a migrar i a l’asil polític”, sota la premissa que “cap ésser humà és il·legal”, i demana el tancament dels CIE i l’“impuls a la cooperació internacional”.

Així mateix, recalca el “dret a un medi ambient sa i sostenible” i “la lluita contra el canvi climàtic”. Després reivindica el “dret a una educació, sanitat, serveis socials i pensions públiques i de qualitat que garantisquen el benestar, amb justícia fiscal”.

Finalment, les organitzacions reclamen “un habitatge digne, sense que et puguen desnonar”, “l’erradicació de la pobresa i l’exclusió social” i “drets laborals i sindicals per a la classe treballadora” que permeten “treballar per a viure, no viure per a treballar”, al mateix temps que es posen “les cures en el centre per a sostindre la vida”.