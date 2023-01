La millora per als vianants del carrer de Colom a València reduirà el pas de vehicles privats a residents i autoritzats

La remodelació i, en la mesura que siga possible, la conversió en zona de vianants del carrer de Colom va ser una de les propostes més votades en l’edició del 2019 de Decidim València, el procés participatiu pel qual els veïns i les associacions fan i donen suport a propostes per a invertir 8 milions d’euros dels pressupostos municipals.

Segons han explicat fonts de la Regidoria de Mobilitat, l’objectiu d’aquest projecte és l’elaboració d’un estudi per a l’anàlisi de possibles solucions per a la millora del trànsit de vianants pel carrer de Colom, mantenint l’accés a l’EMT, taxis, persones residents i vehicles autoritzats. Tot el procés l’ha dut a terme la consultora Comoba. Consultoría de movilidad activa, en col·laboració amb el Col·lectiu Punt6.

Amb l’objectiu d’integrar una perspectiva de gènere en el projecte de pacificació del carrer de Colom, “s’ha partit de l’anàlisi de la mobilitat des d’una perspectiva feminista, que integra l’aplicació de 10 criteris de gènere que es divideixen en sis de tipus físic: senyalitzat, visible, vital, vigilat, equipat i accessible, que al seu torn estan vinculats a quatre criteris més de tipus social i transversals: participativa i equitativa, quotidiana i cuidadora, segura i lliure, i nocturna i festiva”.

Aquest treball s’ha estructurat a partir de dues jornades participatives el 28 i 29 de juny de 2022: “Hi van participar un total de 19 persones (11 dones i 8 homes), que venien majoritàriament en representació de les entitats que conformen la Mesa de Mobilitat de l’Ajuntament de València, com la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), el Col·legi d’Arquitectes de València, Colecamins, València amb bici, el sector del taxi, l’Associació de Comerciants del Centre Històric de València, l’Associació de Veïns del Pla del Remei i la Plataforma per l’Accessibilitat Universal”.

L’estudi inclou propostes de millora, com l’optimització de l’accessibilitat universal en tot l’eix de Colom, la millora de l’enllumenat, de les cruïlles amb gir a l’esquerra, de l’itinerari per als vianants de la cruïlla del carrer de Russafa amb el de Colom o habilitar espais d’estada, descans i socialització.

També es proposa estudiar la possible reurbanització de la plaça dels Pinazo i l’espai davant del Palau de Justícia per a millorar la mobilitat a peu i oferir nous espais de trobada, així com millorar l’accés de l’estació de metro de Colom.

Altres de les propostes són mantindre les parades d’EMT dobles i equipar-les; assegurar l’accessibilitat al bus des de la vorera en tot el tram del carrer de Colom; mantindre la parada de taxis; ampliar el carril bici en tot el carrer de Colom; millorar la connexió del carril bici de Russafa amb l’anell ciclista; reubicar les parades de Valenbisi; millorar l’oferta d’aparcament de bicicletes; mantindre el trànsit de vehicles motoritzats que tinguen destinació al carrer de Colom i el barri del Pla del Remei per a persones veïnes o residents, serveis, urgències i càrrega i descàrrega, i restringir el trànsit de pas; mantindre la senyalització existent que combine distàncies a peu i amb bicicleta; repensar el sistema de gestió de residus; estudiar la reordenació de la càrrega i descàrrega al carrer de Colom; millorar la xarxa d’itineraris per als vianants segurs als col·legis de l’entorn (ColeCamins); treballar per una reforma urbana al carrer de Sorní, Gravador Esteve i a la plaça d’Amèrica per millorar els espais per a vianants.

Segons la Regidoria de Mobilitat que dirigeix Giuseppe Grezzi, “a conseqüència de les diferents transformacions fetes al carrer de Colom en favor de la mobilitat activa i sostenible, les dades demostren que efectivament, any rere any, la mobilitat en aquesta via va canviant de model”. Però el fet més destacat és que “aquest canvi de model no sols afavoreix la salut i la seguretat de les persones usuàries del carrer, sinó que a més aquestes mesures han contribuït a millorar la capacitat del carrer en l’augment del nombre total de desplaçaments que actualment es fan i que va agafant un model de mobilitat més sostenible, justa i equitativa”.

Tal com ho indiquen les dades, “del 2016 al 2022, el vehicle motoritzat privat s’ha reduït més de la meitat (-58%), mentre que el bus quasi ha triplicat el nombre de desplaçaments (+221%); els viatges en el carril bici també creixen en un 137% des de la seua implantació el 2017 fins al 2022”.

L’estudi presenta els resultats dels aforaments fets en totes les interseccions del carrer de Colom mitjançant càmeres, que han permés obtindre detalladament els desplaçaments, incloent-hi els dels vianants, tant en els passos longitudinals com transversals.

Segons Grezzi, “en els últims anys la mobilitat al carrer de Colom, un espai molt important i simbòlic per al veïnat de València, ha anat millorant notablement, com mostra l’increment de vianants que s’ha produït a poc a poc des que la Regidoria de Mobilitat va fer les primeres mesures de millora”.

Amb tot, “encara hi ha moltes alternatives per a millorar aquesta via i per això la ciutadania va demanar la realització d’aquest estudi, amb un procés participatiu de totes les entitats interessades, com a pas previ per a abordar qualsevol actuació futura”.

El resultat ofereix, segons el regidor, “un interessant ventall de possibilitats i alternatives, amb l’interés que moltes poden ser replicades no sols ací, sinó també en altres parts de la ciutat en què el veïnat reclama més aprofitament de l’espai disponible per a les persones. Amb projectes com aquest, amb els vianants com a protagonistes i amb el repte que aquest carrer contribuïsca al màxim a la València sostenible i descarbonitzada que volem per al 2030”.