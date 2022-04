Naix al barri valencià de Benimaclet la xarxa ciutadana Vincles per lluitar contra la soledat no volguda

“La idea és que les persones que viuen soles per una situació no volguda tinguen un pretext per a encetar relacions grupals, de manera que es creen vincles entre ells i al mateix temps amb el teixit social del barri per a obrir-se a espais de comunicació i de relació facilitats per les diferents entitats que participen en el projecte”.

Així s’ha pronunciat Pepe Ramírez, integrant d’una de les més de 25 associacions i entitats de Benimaclet que han impulsat la xarxa Vincles, que té com a finalitat promoure les relacions veïnals i comunitàries del barri, contribuint així positivament al benestar social.

Segons Ramírez, de moment ja són quasi una desena de persones que viuen soles en el barri per diferents motius les que han començat a assistir al primer dels tallers posat en marxa els dijous de 18.30 h a 20.00 h en el Centre Instructiu Musical: “Són persones de perfil molt divers que hi van a prendre alguna cosa i simplement a xarrar, es tracta de crear un lloc de trobada en què saben que hi haurà gent que els escoltarà i els ajudarà en allò que necessiten”.

En la mateixa línia, “les iniciatives següents seran trobades gent que fa punt de ganxo per a establir relacions grupals o rutes guiades pel barri, tant per la zona de l’horta com el barri antic”.

A través d’aquesta xarxa es pretén fomentar la sociabilització dels col·lectius més vulnerabilitzats promovent la seua implicació en activitats públiques i associatives de l’entorn.

El centre d’innovació Les Naus ha impulsat aquesta iniciativa juntament amb la cooperativa La Dula. Fonts del centre han explicat que en el barri de Benimaclet hi ha unes 3.000 persones que viuen soles, encara que no significa que totes estiguen en situació de soledat no volguda: “El perfil és molt variat, tot i que la major part són persones majors, també hi ha famílies monoparentals, sobretot dones, o migrants que han arribat per diferents motius i que no coneixen ningú”.

La xarxa Vincles ha establit protocols per a identificar des dels centres de serveis socials i d’atenció primària la soledat no volguda, a més d’establir protocols de derivació.

El regidor d’Innovació de l’Ajuntament de València, Carlos Galiana, ha explicat que “són moltes les persones que pateixen els efectes físics i psicològics d’una soledat que no han triat, per això donem suport a aquesta xarxa ciutadana que serveix de manteniment i suport a través d’activitats comunitàries del seu propi barri”.

En aquesta línia, l’edil ha destacat que aquestes accions beneficiaran no sols col·lectius vulnerables com les persones majors, també impactaran positivament en mares en època de criança, persones que acaben d’arribar al barri i estudiants de fora, especialment“.

Així mateix, Galiana ha informat que, si els resultats són positius, “la idea és poder estendre aquesta xarxa a manera de pilot a altres barris de València per beneficiar així el màxim nombre de persones possible”.

Missions València 2030

Vincles encaixa en els objectius de l’estratègia d’innovació Missions València 2030 per a aconseguir una ciutat més compartida. El centre d’innovació Les Naus i la Delegació d’Innovació i Coneixement de l’Ajuntament de València són els responsables de Missions València 2030, un model de governança de la innovació basat en missions que milloren la vida de les persones.

Aquest model de governança conjumina tot l’ecosistema d’innovació sense excloure ningú, perquè les missions d’una ciutat, d’un país o de tot Europa s’aconsegueixen des de la diversitat i amb la suma de totes les parts, de tot el talent i de totes les fonts de coneixement.

Actualment s’acaba de llançar la Missió Climàtica València 2030, amb l’objectiu de convertir València en una ciutat climàticament neutra i formar part de les 100 ciutats que la Comissió Europea seleccionarà dins de la missió “ciutats intel·ligents i climàticament neutres”.