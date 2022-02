El nazi detingut a Alcoi va assegurar que volia “iniciar la violència armada als carrers” contra polítics i fiscals

Fa dues setmanes la Policia Nacional executava l’operació Ario i detenia 7 persones relacionades amb un grup d’ultradreta. Un grup amb membres a Alacant, Barcelona i Madrid que es dedicava, sobretot, a difondre propaganda nazi i feixista i, en alguns casos, a emmagatzemar armes blanques i armes de foc. La documentació del cas, a què ha tingut accés elDiario.es, apunta que algun dels seus membres tenia pensat fer el salt a la violència, encara que, segons es desprén del sumari, no tingueren capacitat operativa: “Per a l’any que ve planegem iniciar la violència armada als carrers”, va dir un d’ells. En els escorcolls es van intervindre llistes amb matrícules de cotxes que el capitost va atribuir a polítics independentistes catalans i també amb noms de representants de PSOE, Podem i de diferents membres de la Fiscalia. I un manual per a fabricar explosius casolans.

La investigació va arrancar al març del 2020, quan la Policia Nacional va rebre una denúncia anònima que alertava sobre l’existència d’un grup de WhatsApp amb més de 100 persones anomenat “NacionalDemocrata”. Un grup en què participaven diversos acusats i en què contínuament es vessaven perorates ultradretanes l’autoproclamat líder també del l’autoproclamat Partido Nacional Democrata del qual és José R.M,. Una formació que no està registrada com a partit polític, però que, segons va dir el seu capitost davant la Policia Nacional, compta amb una trentena de seguidors en tot el país i el nom del qual no és del tot desconegut en la localitat alacantina d’Alcoi, encara que no tinga cap mena d’estructura.

L’11 d’octubre de 2021 la seu del col·lectiu LGTBi ‘Ponts d’Igualtat’ va començar el dia amb una bandera d’Espanya cremada, signes de cremades en la façana i un paper en terra: l’àguila imperial hitleriana portant el jou i les fletxes falangistes en compte de l’esvàstica amb el nom del Partido Nacional Demócrata i un missatge en majúscules. “Contra el separatisme i els seus còmplices”, deia. En la seua declaració davant els policies, aquest detingut va afirmar haver col·locat aquesta propaganda, haver participat en una agressió a un home juntament amb ultres de l’Espanyol i, fins i tot, haver fet pintades feixistes i nazis en la seu de Podem a Alcoi. El partit mai ha denunciat una agressió d’aquestes característiques en la seua seu d’Alcoi, però sí en una altra de la província d’Alacant, com Elx.

Aquest home de 56 anys, detingut l’any 2000 en el metro de Barcelona per un robatori, és considerat per la Policia Nacional l’impulsor d’aquest grup, que, a més de difondre propaganda nazi i racista en diverses xarxes socials i blogs, estava preparant-se per a alguna cosa més. En una conversa intervinguda pels investigadors el mes de novembre passat, per exemple, aquest ultradretà parlava amb una tercera persona no identificada: “L’any que ve planegem iniciar la violència armada als carrers”, diu, i afig que “un fusell de franctirador faltaria”. El seu interlocutor, no identificat ara com ara, li dona moltes possibilitats: “Les armes… les dissenyem i les fabriquem nosaltres. Soc enginyer industrial i tinc experiència en el disseny per ordinador i uns quants dels meus companys d’armes són experts en química”. La idea del franctirador li sembla bé: “Tenim fusells d’assalt, subfusells, pistoles i grans quantitats d’explosius… El fusell amb silenciador i amb un abast de 2.000 metres”.

No hi ha constància de cap preparatiu per la seua part per a aquests pretesos atacs i el sumari no recull que, per exemple, es veieren en persona o mantingueren converses grupals per aquest motiu. Però aquest detingut no era l’únic que deixava per escrit la seua intenció de perpetrar accions violentes, segons el contingut de l’atestat. Un altre investigat, J.V.G.R, afirma que “caldrà demanar ajuda dels skinheads” quan a l’octubre una tercera persona no identificada afirma que “cal començar a regar els carrers d’Espanya amb sang mora”.

En aquests xats també participava un excandidat de la ultradreta catalana, Modesto R. P, que a vegades parlava d’apegar cartells, però a vegades parlava de violència: “Cal emportar-se per davant aquests gos (sic) moros i el fiscal d’odi”, va dir per exemple en una ocasió. Aquest és el detingut en la casa del qual es va confiscar, entre altres coses, un manual per a elaborar explosius casolans que ara examinen els investigadors per saber-ne l’abast.

Un dels interlocutors d’aquests membres destacats del grup era, segons la Policia Nacional, un ultradretà conegut a Espanya i a França. Lionel R. G participava també en aquests xats, i l’atestat recull que la Sotsdirecció Antiterrorista de França va alertar dels seus vincles per Internet amb una persona arrestada en aquell país per enaltir el terrorista noruec d’extrema dreta Anders Breivik, autor de la matança d’Utoya el 2011. Aquests dos últims membres del grup sí que havien fet un pas més i, segons la Policia, feien “vigilàncies per cometre algun tipus d’acció que comportava riscos, possiblement de caràcter violent”.

L’atestat no recull el resultat o el contingut d’aquestes vigilàncies, però si el que van trobar els agents a casa de José R. M a Alcoi: llistes de plaques de matrícula de vehicles que, segons la Policia, són “pertanyents a pretesos independentistes catalans”, així com també una llista “amb noms de membres d’Unides Podem i el Partit Socialista” que, segons els investigadors, podrien ser objectius. “Suggereixen que estaven en un procés de fixació d’objectius operatius personals que podrien constituir el focus d’alguna acció directa contra ells”, diu l’atestat. Ell mateix va reconéixer en el jutjat que eren matrícules de vehicles de polítics catalans, però no del moment actual, sinó de l’època en què ell vivia a Barcelona.

Armes, polítics i fiscals

En les seues declaracions policials –que hauran de ser ratificades o no en seu judicial– un dels acusats va apuntar un altre i va assegurar que aquest grup de WhatsApp amb més de 100 persones no estava només per a amollar perorates ultradretanes. “Organitzava viatges per a desplaçar-se a Barcelona, amb la intenció d’agredir a persones de caire independentista, motivat pel seu odi cap a ells o cap a les persones d’ideologia d’esquerres”, recull l’atestat.

Entre la llista de noms que la Policia considera possibles objectius del grup no sols hi ha independentistes i polítics de PSOE i Podem. També hi ha fiscals en un llistat trobat a casa d’un altre detingut: María Teresa Verdugo (fiscal delegada de delictes d’odi a Màlaga), José Javier Polo (fiscal en l’Audiència Nacional fins que fa poc se’n va passar a l’advocacia) o Jacobo Fernández (fiscal de criminalitat informàtica a Màlaga). Juntament amb ells n’hi ha uns altres no relacionats amb la política o el ministeri públic i l’atestat no explica si els investigadors han recollit més proves que permeten deduir si havien posat algun tipus de preparatiu en marxa.

Els mateixos agents expliquen en l’atestat que el grup ha sigut desarticulat en una fase molt embrionària: “Es vol destacar la importància de la intervenció primerenca que ha portat a la desarticulació d’aquest grup”, diu l’atestat. Però aquesta intervenció ràpida de la Policia, diuen els investigadors, no implica que no hagen trobat proves en els registres domiciliaris que apunten en la direcció de la violència. “No és gens descartable que la continuïtat de les seues activitats hauria pogut cristal·litzar en accions concretes d’atac a escala personal”, diuen els agents. Els investigadors, ara com ara, no els atribueixen una capacitat operativa suficient per a perpetrar un atac d’aquestes característiques, però sí que n’hi ha indicis preocupants.

Ho diuen perquè juntament amb les llistes de noms i les preteses vigilàncies els agents van trobar armes en alguns domicilis. A casa de Modesto R. P a Barcelona, per exemple, un revòlver “en perfecte estat de funcionament”, munició per a una pistola del calibre 22 i un “manual de fabricació d’explosius”. Les imatges difoses per la Policia Nacional després de l’esclat de l’operació Ario reflecteixen no sols simbologia nazi i unes quantes armes blanques, sinó un quadern negre anomenat “Manual d’explosius casolans”.

Hi ha més detinguts, acusats de participar en la difusió de propaganda nazi a través de les xarxes socials en possibles delictes d’odi, entre ells un matrimoni d’edat avançada de Barcelona. També hi ha imputat un veí de Torrejón de Ardoz per, pretesament, rebre i repartir propaganda d’aquest Partido Nacional Demócrata, i la Policia especula amb la seua presència en una de les concentracions i actes d’assetjament protagonitzats enfront del domicili de Pablo Iglesias i Irene Montero a Galapagar l’any passat.