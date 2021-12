Un nou estadi sostenible: el València CF preveu incloure plaques solars en la coberta i inaugurar-ho a l'agost de 2024

Aquest dijous s'han reunit els consellers d'Economia, Rafael Climent, i Política Territorial, Arcadi España, juntament amb els seus equips de treball, amb una delegació del València CF liderada pel seu president Anil Murthy i formada per la directora Financera, Inmaculada Ibáñez, el director d'operacions, Christian Schneider, el director de màrqueting, Jorge García i l'advocat Germán Cabrera.

Durant la trobada, el València CF ha presentat el projecte del Nou Mestalla i actuacions adjacents, així com el pla del finançament per a portar el projecte endavant. La Generalitat Valenciana, per la seua banda, s'ha compromés a estudiar el document i les garanties econòmiques, una vegada es presente la documentació oficialment pel registre d'entrada.

La reunió s'ha desenvolupat en un clima de cordialitat i col·laboració entre les dues parts i han acordat mantindre reunions d'àmbit tècnic una vegada la Generalitat Valenciana haja estudiat la documentació en deteniment.

Segons diverses fonts consultades per elDiario.es, la finalització del nou estadi està valorada en 108,2 milions d'euros, més els 6,8 milions del poliesportiu de Benicalap, amb el que el cost total de totes dues infraestructures ascendeix a 115 milions.

El club té previst finançar les obres amb els 80 milions del crèdit del fons d'inversió CVC, més la venda dels 40.000 metres quadrats de sòl terciari de l'actual parcel·la de Corts Valencianes, en la qual es podria situar un hotel per al qual ja s'haurien rebut ofertes.

A més, s'espera que el reinici de les obres fomente també l'interés de la venda de la parcel·la del vell Mestalla davant la perspectiva que finalment l'actual camp acabarà quedant alliberat. El club també té prevista la venda de la seua actual seu social i l'obtenció de recursos procedents de l'explotació de les llotges, naming i la zona comercial i d'oci que hi haurà a l'interior del coliseu.

Sobre les característiques, es preveu un aforament inicial de 46.000 a 53.000 espectadors, ampliable a 63.000. La previsió és que tot l'estadi estiga cobert i a més que siga sostenible mitjançant la instal·lació de plaques solars en tota la coberta, per al que es buscarà un soci tecnològic.

Quant als terminis, si la tramitació de les llicències municipals d'obres i activitats ho permeten, el València Cf preveu iniciar els treballs del poliesportiu al juny de 2022 i del nou estadi al setembre del mateix any, de manera que el poliesportiu es podria inaugurar al desembre de 2023 i el nou estadi a l'agost de 2024.

Ara els tècnics d'Economia i de Política Territorial han d'analitzar la documentació del projecte constructiu i el pla financer per a donar el seu vistiplau, la qual cosa suposaria que el club conservaria els beneficis urbanístics de l'Actuació Territorial Estratègica (ATE), però sota una altra figura urbanística que caldria tramitar i aprovar.