Nou intent de Ribera Salud per a paralitzar o retardar la reversió de l’hospital privatitzat de Torrevella

El mes d’octubre passat, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, anunciava l’inici del procés de reversió de l’Hospital de Torrevella, privatitzat el 2006 pel Partit Popular. Des de llavors, la concessionària, Ribera Salud, està utilitzant “maniobres dilatòries” per intentar paralitzar un procediment que finalitzarà el pròxim 15 d’octubre, quan l’hospital i l’àrea de salut tornen a ser gestionats directament per la Generalitat Valenciana.

L’última d’aquestes maniobres, denuncien des de la Conselleria de Sanitat, ha sigut la presentació dimecres passat, 31 de març, d’un escrit davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en què anuncia un recurs de cassació contra la interlocutòria del 26 de març que els obligava a presentar davant la Generalitat, abans del 31 de març, tota la documentació necessària per a poder dur a terme el procés de reversió: “Estan intentat dificultar, si no paralitzar, el procés”.

Des del departament que dirigeix Ana Barceló han anunciat que, si l’escrit no paralitza el procés, recorreran a la via judicial perquè se’ls lliure tota la documentació sobre el Departament de Salut: “De moment, no tenim cap paper, no ens han facilitat res, i cada vegada que els hem sol·licitat una reunió, s’han escudat en la pandèmia per no celebrar-la”. Aquesta és la mateixa estratègia utilitzada en el seu moment en el Departament de la Ribera, quan van presentar desenes de recursos de tota mena per intentar paralitzar el rescat. No en va prosperar cap.

La justícia avala la reversió

La secció 5 de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJCV va denegar el 22 de febrer passat la sol·licitud presentada per Ribera Salud per a suspendre de manera cautelar les normes de reversió de Torrevella. La resolució judicial esmentada desmuntava una per una totes les qüestions argumentades per a tractar de frenar la recuperació del Departament de Salut de Torrevieja, basades en la impossibilitat de donar compliment a les normes esmentades a conseqüència de la situació de pandèmia.

La sentència només atenia una de les peticions que fa la mercantil relativa a una ampliació del termini de presentació de documentació que Sanitat havia exigit abans de l’1 de desembre i que la sala prorrogava fins al 31 de març. No obstant això, Sanitat al·lega que Ribera Salud no ha presentat aquesta documentació i el termini donat per la justícia s’ha extingit, i el que ha fet és anunciar un altre recurs.

Augment de la plantilla

Fa dues setmanes, Ribera Salud va llançar a través de les seues xarxes socials un anunci en què oferia faena en el Departament de Torrevella, una situació que, segons les normes de reversió presentades per la Conselleria el 14 d’octubre no és possible, si no es té l’informe favorable de Sanitat. És més, des de Conselleria han explicat a elDiario.es que no poden autoritzar un centenar de contractacions noves si no coneixen la composició actual de la plantilla: “Encara no sabem quina és la relació de llocs de treball”.