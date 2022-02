Oberta la venda per uns 2.000 milions d’euros de la multinacional valenciana IVI, líder mundial en reproducció assistida

L’Institut Valencià d’Infertilitat (IVI) va complir al juny passat 30 anys en què s’ha situat com a líder mundial en reproducció assistida de la mà dels seus fundadors, José Remohí i Antonio Pellicer, que controlen la majoria accionarial del negoci, aproximadament un 70% de les accions de la multinacional.

Després de la venda d’un 30% de les accions a la nord-americana Reproductive Medicine Associates of Nova Jersey (RMANJ) el 2017, els propietaris han posat a la venda ara la majoria accionarial amb la idea de donar un nou impuls a la companyia.

El procés estarà pilotat per les assessories Morgan Stanley i Arcano i es preveu que la transacció es tanque abans del pròxim estiu per una xifra que podria arribar a 2.000 milions d’euros, tenint en compte que a mitjan any passat Vitrolife va comprar la firma de reproducció assistida Igenomix, que factura 90 milions d’euros anuals, per 1.250 milions.

En aquest sentit, IVI-RMANJ factura de mitjana uns 300 milions d’euros a l’any i s’espera que tanque el 2021 amb un ebitda (benefici net) de 135 milions d’euros, la qual cosa dona una idea de fins on pot arribar la seua cotització.

Fins ara, una dotzena de fons internacionals s’haurien posat en contacte amb Morgan Stanley i Arcano per fer una oferta de compra, segons han avançat els diaris Expansión i El Economista. Entre els interessats estarien Carlyle, CVC, KKR, PAI Partners, Bain Capital, Blackstone, Partners Group i Permira.

IVI València va nàixer el 1990 com la primera institució mèdica a Espanya especialitzada íntegrament en reproducció humana assistida. Des de llavors ha ajudat a nàixer més de 250.000 xiquets, gràcies a l’aplicació de les últimes tecnologies. Després de la fusió amb RMA, va passar a convertir-se en el grup de reproducció assistida més gran del món. Fins hui té gairebé 80 clíniques en 9 països, amb presència destacada a Espanya, el Regne Unit i els Estats Units.

Un dels pilars que sustenten l’IVI és la seua aposta per la investigació, gràcies a la qual ha rebut més d’un centenar de premis de les societats científiques més importants del món, que l’han situada com a referent en el sector i una de les 15 primeres empreses de la Comunitat Valenciana.

El professor José Remohí, fundador de l’IVI juntament amb Antonio Pellicer, va rebre el mes de novembre passat el títol d’Acadèmic Honorífic de la Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana.