Oltra aconsegueix que una comissió negocie els pressupostos autonòmics entre tots els partits del Govern valencià

El Govern valencià crearà un òrgan de discussió per a pactar les línies principals dels pròxims pressupostos en lloc de deixar-ho en mans d'Hisenda. Es tracta "d'una comissió política per a arribar a un acord polític en lloc d'una negociació radial", com l'ha definit la vicepresidenta del Consell i portaveu, Mónica Oltra, després del ple de l'Executiu autonòmic d'aquest divendres.

"Es tracta d'alterar les prioritats: allò administratiu no determina allò polític", apuntava aquest divendres la també dirigent de Compromís en comunicar que el Consell ha acceptat per unanimitat la seua proposta de crear un òrgan que discutisca les línies polítiques del pressupost en lloc de la "negociació radial" de la conselleria socialista amb cada departament. En definitiva: primer marcar les línies d'acció del govern de coalició, després fer que els números quadren.

El dijous a la nit, en una trobada informal, posterior a la frustrada reunió matutina, la vicepresidenta va traslladar al conseller d'Hisenda, Vicent Soler, la seua proposta de negociació col·lectiva. Aqueix mateix dia, el vicepresident segon i representant d'Unides Podem, Héctor Illueca, també va incidir en què "les grans prioritats no poden abordar-se d'una manera fragmentària perquè formen part d'un projecte comú i d'una discussió política que un govern de veritat no pot permetre's el luxe de no tindre".

La comissió estarà composta per membres del Govern que reflectisquen la representació de forces que componen el Pacte del Botànic -PSPV, Compromís i Unides Podem- i començarà a treballar aquest dilluns.