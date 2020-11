Oltra es planta i retrau a Puig i al conseller d'Hisenda la manipulació a última hora del pressupost de la seua conselleria

El procés d'elaboració dels pressupostos de la Generalitat Valenciana, tibant per naturalesa, està teixint una crisi en el Govern valencià a compte de la secció 16, que correspon a la conselleria que dirigeix la líder de Compromís, Mónica Oltra. Les desavinences entre Hisenda, en mans dels socialistes, i la conselleria d'Oltra han provocat que la compareixença de la vicepresidenta, que tradicionalment és la primera dels integrants del Consell a desfilar per a explicar el seu pressupost en la comissió de les Corts Valencianes, s'haja posposat al pròxim divendres. Oltra retrau al conseller d'Hisenda, Vicent Soler, i per extensió al president Ximo Puig, que la proposta aprovada en la Comissió Delegada d'Hisenda no és la mateixa que va arribar a la Cambra autonòmica. "Aquests números no han eixit mai de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, se'ls han inventat", assenyalen fonts de la vicepresidència.

Durant la setmana prèvia a la compareixença dels consellers per a explicar el pressupost, el desacord entre Hisenda i Igualtat s'ha cuinat a foc lent. Dimecres passat 28 d'octubre Oltra i Soler es van reunir per a acordar un retall de 365 milions d'euros en el pressupost de la secció 16 (Oltra ja havia acceptat retallar 36,5 milions de la seua proposta inicial). L'endemà, dijous, Hisenda demana a Igualtat una nova retallada de 125 milions. El divendres, a primera hora del matí i a pocs minuts de l'inici de la Comissió Delegada d'Hisenda, Oltra accepta una retallada de 125 milions més. El representant d'Igualtat en la Comissió Delegada adverteix que no hi ha acord en el pressupost i llança l'enèsima proposta: una retallada de 270 milions respecte a la proposta inicial. Després d'un recés, Soler celebra per fi que hi ha acord que suposa un increment del 19,1% respecte a 2019 per a Igualtat.

Aqueix divendres, el Consell aprova el pressupost i, passat el migdia, intervenen en roda de premsa Oltra i Soler. La proposta de pressupostos de la Generalitat Valenciana, amb el detall per capítols, es penja en la web d'Hisenda però aqueixa mateixa vesprada, el sotssecretari d'Igualtat adverteix que la versió publicada no coincideix amb la proposta final d'Oltra aprovada en la Comissió Delegada. La sorpresa al Palau de Valeriola, seu de la vicepresidència de la Generalitat Valenciana, és majúscula perquè no quadra cap dels capítols de les seues secció.

L'endemà, dissabte, tots dos departaments pacten que Hisenda envie una rectificació oficial al president de les Corts, Enric Morera. La carta, firmada digitalment pel conseller d'Hisenda a les 18.17 del dissabte, afirma que hi ha "un error en la distribució de les línies pressupostàries" que afecten Igualtat i que seria corregit el dilluns. La correcció, segons han confirmat fonts de tots dos departaments, no ha arribat de moment.

Fonts de la Conselleria d'Hisenda defensen que tot el garbull naix de la negativa d'Oltra a presentar una proposta sense els 21 milions d'euros addicionals al sostre del pressupost. Les mateixes fonts expliquen que l'acord final de la Comissió Delegada convertia aqueixos 21 milions en futures modificacions de crèdit que el departament d'Oltra podria programar al llarg de l'exercici (enguany s'han fet modificacions de crèdit per valor de 115 milions per a la Renda Valenciana d'Inclusió i de 79 per a la dependència). Així, mantenen fonts d'Hisenda, Soler no ha rebut en cap moment una proposta per part d'Oltra que prescindira d'aqueixos 21 milions. I amb el pressupost aprovat pel Consell en cap cas es pot modificar la xifra total de cap secció.

El procés d'elaboració dels pressupostos és complex i suposa una sobrecàrrega de treball que afecta singularment la conselleria que dirigeix Vicent Soler. L'equip de Soler sol treballar sense límit d'horari cada any per aquestes dates i sempre sorgeixen problemes tècnics que se sumen a les batalles entre socis del Consell.

Enguany, en contrast amb exercicis anteriors, la situació de tensió s'ha multiplicat fins al punt que la vicepresidenta ha optat per comparéixer aquest divendres, quan tradicionalment és la primera responsable de l'Executiu autonòmic que desfila per la comissió de les Corts Valencianes. Amb onze línies pressupostària ballant —en un departament clau que gestiona la dependència o els centres de majors, entre altres assumptes— Oltra s'ha plantat. La vicepresidenta del Consell es resisteix a presentar uns comptes que, a parer seu, no són els pactats. Queden a penes 48 hores per a la seua compareixença en la cambra autonòmica.