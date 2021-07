Una operadora de telecomunicacions autòctona, en valencià i que arriba a les poblacions més menudes

“Aproop és un operador de telecomunicacions de proximitat, nascut a València, que ofereix serveis integrals de mòbil, Internet i fix a tot el territori de la Comunitat Valenciana”.

Així ha definit la nova companyia el seu conseller delegat, Octavi Sánchez, que ha afegit: “En aproop pensem que el factor fonamental és el servei al client: un servei de proximitat, que permeta al client parlar amb persones que utilitzen el seu mateix idioma i interactuar amb serveis digitals en la seua llengua, un servei que oferisca la màxima cobertura i que tinga paquets flexibles, amb preus justos i competitius”.

Durant l’acte de presentació, que es va celebrar dijous en l’Ateneu Mercantil de València, Sánchez va explicar que aproop no es conforma a establir-se com una companyia de telecomunicacions convencional, sinó que els seus objectius van més enllà de la tasca exclusivament empresarial i passen per “superar el concepte tradicional que es té d’una operadora i convertir-se en una eina vertebradora d’un territori amb una llengua compartida i una realitat diversa”.

En paraules del seu conseller delegat, la firma valenciana vol consolidar-se com un “agent cohesiu entre castellonencs, valencians i alacantins, desenvolupant accions de promoció dins dels àmbits cultural i social” per “contribuir al desenvolupament de la nostra terra i la nostra gent i impulsar l’economia de la Comunitat Valenciana generant llocs de treball, garantint infraestructures, assegurant la connexió a la gent més desfavorida, preservant la nostra cultura i fomentant l’ús de la nostra llengua”.

Amb la finalitat d’aconseguir tots aquests propòsits, el màxim responsable de l’operador ha remarcat que és fonamental “treballar braç a braç amb les institucions, les diferents administracions i les entitats culturals del nostre àmbit territorial”. aproop naix per consolidar i expandir el llegat d’Octel Telecom & TechSL, fundada pel mateix Octavi Sánchez el 2019, des d’una nova perspectiva en què la qualitat del servei va unida a una aposta decidida per la llengua i la cultura dels valencians.

Així doncs, Aproop compta amb més de 10.500 clients d’Internet i amb 10.600 clients de mòbil. A més, la nova companyia s’integra dins d’un projecte d’operadors regionals de proximitat liderat per Parlem Telecom, operadora de telecomunicacions nascuda a Catalunya que està en ple procés de consolidació i expansió del seu model de negoci.

Parlem va eixir a borsa el 22 de juny passat, amb un pla estratègic que busca unir-se a companyies locals d’altres territoris de l’Estat espanyol i d’Europa, amb la finalitat de replicar conjuntament el seu model de proximitat i d’identificació i suport a la cultura i la llengua autòctones de cada territori, adaptant-se a la identitat social i cultural de cada regió.

Tal com ha explicat Sánchez, per consolidar la seua expansió “aproop naix amb la voluntat d’afegir altres operadors locals al projecte a fi de tindre més capacitat a l’hora d’oferir el millor servei de proximitat als nostres clients” i és per això que “continuarà desplegant la seua xarxa pròpia per a tota la Comunitat Valenciana, arribant també als pobles menuts als quals els grans operadors no arriben, sempre en col·laboració amb les institucions i les administracions corresponents”.

De fet, les previsions de l’operadora passen per duplicar els clients al llarg del pròxim any; obrir quatre botigues més; augmentar el nombre d’empleats i arribar a 100 distribuïdors per abastar una quota de mercat del 5% dins del sector.

Per part seua, Herminio Ruiz, director de Tecnologies de la Informació de la companyia, ha especificat que aproop “és un operador amb xarxa pròpia i amb acords amb altres operadors que li permeten tindre la màxima cobertura en tot l’Estat espanyol i l’accés a la tecnologia més moderna “per a oferir serveis integrals de mòbil, Internet i fix. Ruiz va aclarir que “aproop treballa sobre la xarxa de telefonia mòbil de Yoigo i Orange i, per tant, disposa de la mateixa cobertura que ofereixen aquests operadors en l’àmbit espanyol, la qual cosa li permet cobrir tot el territori”.

De fet, en virtut dels acords signats pel grup Masmóvil amb Telefónica, també es presta accés a la cobertura de Telefónica en aquelles zones on la d’Orange i Yoigo és insuficient. “A escala internacional” ha afegit Ruiz, “es dona la mateixa cobertura amb la que compta el grup Masmóvil gràcies al servei d’itinerància que permet navegar fora del país”.

Quant a Internet, el CEO de la firma va assenyalar que “comptem amb una xarxa pròpia d’Internet mitjançant la tecnologia Wimax (ràdio) i també amb fibra (FTTH) en diverses poblacions de la Comunitat Valenciana. La xarxa pròpia es complementa amb els acords establits amb diversos operadors de fibra òptica per a comercialitzar les seues infraestructures tant de manera directa com indirecta, la qual cosa ens permet oferir cobertura de fibra òptica en pràcticament tot el nostre territori”.

A més, s’ofereix telefonia fixa a través de la tecnologia IP. En resum, aproop naix amb la ferma intenció d’establir-se no sols com l’operador de telecomunicacions valencià de referència, sinó, a més, com un agent vertebrador del territori que intervé directament, sempre en col·laboració amb les institucions, en la dinamització del teixit sociocultural de la Comunitat Valenciana.