El Parlament valencià reclama al Govern central abolir la prostitució i garantir a les dones prostituïdes drets i recursos

Els partits d’esquerres en les Corts Valencianes han aprovat una resolució que insta el Govern central a legislar cap a l’abolició de la prostitució. El PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida van aprovar el 7 d’octubre passat una proposició no de llei que exigeix que en el marc abolicionista l’Estat garantisca drets i recursos a les dones víctimes per no aprofundir en l’estigmatització o la vulnerabilitat. La resolució s’ha ratificat dimecres per la presidenta de la comissió d’Igualtat, que ha fet un al·legat en contra de la prostitució.

L’abolició de la prostitució ha generat històricament debats en el si del moviment feminista i en els partits d’esquerres, que discrepen en la consideració d’aquesta com a violència sexual –diferencien prostitució i tracta– i en la cerca de mètodes que no castiguen les víctimes o les aboquen a la clandestinitat. Les formacions van deixar els debats teòrics de banda i van acordar assumir una proposta del Front Abolicionista valencià que planteja una bateria de mesures per a l’erradicació de l’explotació sexual i considerar-la una forma de violència contra les dones.

La divisió s’ha superat en aquest cas en la comissió d’Igualtat, presidida per la diputada d’Unides Podem Cristina Cabedo. Precisament aquesta formació s’ha mostrat bel·ligerant en el pla estatal amb els plantejaments abolicionistes del PSOE, encara que la parlamentària es mostra fermament defensora de l’abolició. Cabedo explica que la prostitució és “fruit d’una estructura economicosocial, com en el seu moment va ser l’esclavitud negra, de la qual es nodreix l’Estat i tot el sistema: mou milionades utilitzant i manipulant la identitat de les dones, ficcionant un dret sexual masculí d’accés als nostres cossos”. La diputada, experta en gènere, afig que la prostitució “impacta directament en la identitat de les dones, independentment de si som prostitutes o no. Com que està construït sobre la ficció d’un dret sexual masculí d’accés al cos de les dones, es perpetua la idea que en qualsevol moment es pot accedir a nosaltres”.

Entre les propostes normatives, en què es destaca la importància de no revictimitzar les dones prostituïdes, la proposició apunta a desmantellar la indústria de l’explotació sexual i la desactivació de la demanda de prostitució, sancionant els anomenats prostituïdors (clients o consumidors de prostitució). El text apunta a sancions de tipus social i legal i estableix que la primera causa de la prostitució és la demanda masculina “d’utilitzar dones i xiquetes per a l’explotació sexual, sense la qual la indústria de la prostitució no podria ni florir ni expandir-se”. Per a les víctimes, la proposició advoca per garantir assistència sanitària, jurídica i la tramitació de permisos de residència i establir una xarxa municipal d’atenció.