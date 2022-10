El pla d’esterilització felí de València avança amb 3.400 gats tractats en tres anys, un 17% de la població

Protegir i gestionar les colònies de gats de la ciutat, corregir i minimitzar les possibles molèsties veïnals, fomentar l’adopció d’aquests animals i previndre problemes de salut pública. Aquests són els principals objectius que persegueix el Pla Colonial Felí de València, ideat l’any 2013, dins del qual està el Pla d’Esterilització que persegueix mantindre la població de gats estable i en bones condicions sanitàries.

El 2015, amb la creació de la Regidoria de Benestar Animal per part del Govern municipal de Joan Ribó, aquestes accions es van implementar entre altres, amb la realització de diversos plans duts a terme a través del concert de clíniques veterinàries col·laboradores a través del Col·legi Oficial de Veterinaris de València, i es van esterilitzar un total de 625 gates.

Fonts d’aquest departament que dirigeix Gloria Tello informen que des de l’any 2018, amb la contractació de dos veterinaris municipals, es va augmentar encara més el pla d’esterilització felí, tractant un total de 609 animals el 2019, 1.450 animals el 2020, 1.175 el 2021 i 195 animals fins al maig d’enguany, és a dir, 3.429 en els últims tres anys, aproximadament un 17% de la població. Del total d’esterilitzacions el 60% corresponen a femelles i el 40% restant a mascles.

A més de les tasques d’esterilització, els Serveis Veterinaris Municipals i la resta de personal de la secció de Benestar Animal s’encarreguen de moltes altres faenes relacionades i annexes a gestió de les colònies felines de València i les seues pedanies, com són la mediació entre els conflictes resultants de la gestió que duen a terme els col·laboradors de colònies felines o per l’aparició de felins en ubicacions conflictives, l’atenció de queixes ciutadanes resultants de les activitats anteriors o la cerca d’emplaçaments alternatius davant el trasllat d’una colònia per causes de força major.

Aquest personal també és l’encarregat de la recepció i la resposta de tota la informació d’entrada per diferents vies (correus electrònics, telefonades, registre d’entrada, denúncies policials, plataformes ciutadanes, etc.) referents a les colònies felines, incloent-hi la petició d’informació sobre aquestes, comunicació d’incidències en aquestes o de sol·licitud d’acreditació per a formar-ne part com a personal col·laborador.

En el cas de les sol·licituds per a formar part del Pla Colonial Felí, el personal de la secció acorden dia i hora de lliurament de les acreditacions, moment que s’aprofita per a l’actualització de les dades referents al cens felí.

Aquesta activitat és alternada també amb la de lliurament del pinso que anualment s’entrega als col·laboradors de colònies felines en diferents campanyes, moment que s’aprofita per a l’actualització del cens felí de les colònies i de la informació de tots els col·laboradors, que actualment són un total de 755.

Per a poder ser col·laborador i obtindre l’acreditació corresponent, els interessats o interessades han d’emplenar i signar un document pel qual es comprometen a complir una sèrie de condicions de bones pràctiques. Si s’acredita algun incompliment, l’Ajuntament li retirarà el carnet de col·laborador.

Pel que fa al nombre de colònies i la seua ubicació, és molt complicat donar dades exactes. No obstant això des de fa uns quants anys, el personal de la secció registra la informació de totes les persones col·laboradores i les colònies que atenen dins del Pla Colonial Felí. Tota aquesta informació recopilada es trasllada a una capa de l’aplicació municipal Sigespa, que gestiona de manera accessible i visual la ubicació de les colònies i les seues característiques quant a conformació i personal responsable i col·laborador d’aquestes.

Actualment des de Benestar Animal es té coneixement de l’existència de 600 colònies almenys, amb una població aproximada entre 15.000 i 20.000 gats entre la ciutat de València i les seues pedanies.

Gràcies a la iniciativa dels pressupostos participatius, des de la Regidoria de Benestar Animal, s’ha impulsat la implantació de casetes menjadores tipus tremuja, de grans dimensions, així com refugis en punts assenyalats de la geografia dels diferents barris de la ciutat de València. Actualment s’han instal·lat dues menjadores al Jardí de Vivers, una al Jardí d’Aiora i una altra al Parc de l’Oest.

“Com assevera el lema del nostre Pla Colonial Felí, una ciutat amb gats és una ciutat saludable perquè per instint caçador, els felins exerceixen un important control de plagues. Al seu torn, des de la Regidoria de Benestar Animal de l'Ajuntament de València, considerem que hem de ser respectuosos i vetlar perquè als gats amb els quals compartim ciutat se'ls garantisca una bona salut i uns bons cuideu-vos”, comenta la regidora Gloria Tello.

Per tot això, afirma que “el Pla Colonial Felí recull aspectes tan importants com la posada en valor i reconeixement de les persones col·laboradores que ajuden a cuidar-los, l'esterilització controlada i amb les millors atencions sanitàries que permeta mantindre a la població en els paràmetres en els quals se'ls puguen prestar les millors atencions o la intermediació amb veïns i la conscienciació ciutadana per a aconseguir una societat amable i respectuosa amb els animals”.