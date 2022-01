El pla del Govern per a la Rodalia de València preveu descomptes del 35% en els bons i recuperar les freqüències fins a juny

“Vull demanar disculpes a tots els usuaris de Rodalia de València que hui no tenen un servei de mobilitat com ha de ser”. Així va iniciar la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, la socialista Raquel Sánchez, la seua intervenció després de reunir-se en el Palau de la Generalitat Valenciana amb el president del Govern valencià, Ximo Puig, amb l’objectiu de presentar-li un paquet de mesures per a millorar la xarxa de Rodalia del nucli de València.

La trobada es produeix després de traslladar-li Puig el 28 de desembre passat la situació insostenible d’aquest servei bàsic de mobilitat que van usar l’any passat 20 milions de valencians, un 36% menys que l’any 2006, a causa fonamentalment de les contínues cancel·lacions de trens com a conseqüència sobretot de la falta de maquinistes. Un problema que ha desfermat diferents protestes entre els usuaris en els últims mesos, l’última el 7 de gener passat.

El pla de xoc presentat per Sánchez pretén recuperar la confiança perduda entre els usuaris amb mesures d’informació, amb una reorganització del servei per a evitar les cancel·lacions, i amb un servei d’autobusos si se’n produeixen, i amb un descompte del 35% en tots els abonaments (no així en el bitllet senzill) que actualment utilitzen 30.000 persones a partir del 15 d’aquest mes, encara que tindrà efecte retroactiu des de l’1 de gener.

La ministra s’ha compromés a anar recuperant de manera progressiva els serveis que s’oferien abans de la pandèmia a mesura que vagen incorporant-se els nous maquinistes i ha assegurat que el mes vinent de juny s’haurà completat la recuperació del 100% de l’oferta de trens prèvia a la crisi sanitària.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat el compromís del Ministeri de recuperar progressivament fins a juny les freqüències anteriors a la pandèmia de COVID-19 en la Rodalia ferroviària de la Comunitat Valenciana amb l'objectiu paral·lel d'acabar amb les cancel·lacions, incrementar el servei d'autobusos en les franges horàries que es requerisca i aplicar amb efectes retroactius a l'1 de gener, i durant aquest primer trimestre de l'any, una reducció del 35% en els abonaments per les disfuncions existents en la xarxa.

El president ha assenyalat que el pla presentat suposa un "punt d'inflexió" per a la millora de la Rodalia, i ha destacat la necessitat d'actuar amb mesures estructurals davant l'estat de la xarxa.

Ximo Puig ha agraït la implicació de la ministra en una solució que, en la seua opinió, ha de tindre mesures a curt, mitjà i llarg termini davant la "situació d'emergència" en la qual es troben la Rodalia en la Comunitat Valenciana, i ha subratllat que el pla avançat per la ministra constitueix un "exercici de realisme i de responsabilitat" per a avançar en la millora dels problemes existents.

Diagnòstic de la situació actual

Raquel Sánchez ha subratllat que des del ministeri s’ha fet un diagnòstic profund de la situació actual per conéixer aquest descens de qualitat en la Rodalia de València.

Tot això malgrat haver licitat 850 milions en els dos primers anys del nou Govern (sense especificar quina quantitat ha anat a Rodalia), 25 vegades més que en el període equivalent anterior, i del pla específic posat en marxa al febrer del 2020, amb inversions que, malgrat el seu avanç i millores aconseguides, no han pogut revertir completament aquesta situació a què s’ha arribat, segons la responsable del departament, després del dèficit d’inversions en legislatures anteriors, que ha provocat un augment en les incidències en la xarxa.

Això, ha afegit la ministra, s’ha vist agreujat pels efectes de la pandèmia en la incorporació de recursos humans i altres qüestions que han afectat en les incidències, com el vandalisme.

Sobre això últim, Raquel Sánchez va comunicar l’avanç de les faenes de recuperació del centre de transformació de Massalfassar, després de l’incendi patit, i que a final d’aquest mes es podran recuperar el 90% de les freqüències de servei afectades.

La ministra, en la seua intervenció, va destacar que el pla presentat supera enfocaments anteriors i se centra en la millora immediata de la mobilitat quotidiana de l’usuari amb accions concretes focalitzades en la recuperació de la confiança per part de l’usuari i, per fer-ho, es tracta de millorar la puntualitat i la fiabilitat dels serveis a través d’un seguiment intens de les incidències esdevingudes, de continuar avançant en una millor informació a l’usuari, en temps real i actualitzada, i en la senzillesa d’accés al sistema en la compra, accessibilitat i connectivitat amb altres modes de transport.

Aquest enfocament queda emmarcat, segons la titular de ministeri, en dos principis essencials i necessaris per a aconseguir-ho: la digitalització i la priorització d’accions amb més valor social, per a fer dels serveis de Rodalia una oferta de mobilitat atractiva per als ciutadans.

Mesures del Pla d’Acció immediata en Rodalia de València

Raquel Sánchez va detallar les mesures del pla d’acció immediata que des del ministeri es posaran en marxa per a la millora del servei en Rodalia de València.

En primer lloc, la rebaixa ja esmentada d’un 35% en les tarifes recurrents, com són el bonotrén, l’abonament mensual, l’abonament mensual il·limitat i la targeta Studios, que s’aplicarà a partir de demà mateix i durant el primer trimestre del 2022.

Es continuarà oferint, en paral·lel, el servei de devolució Xpress, pel qual ja s’indemnitza els ciutadans amb un nou bitllet en cas de cancel·lació o en aquelles ocasions en què arribe a la seua destinació amb un retard superior a 15 minuts.

La implantació, en els dos primers mesos de l’any, d’una sèrie de mesures de millora del sistema d’informació, oferint dades fiables i immediates dels serveis a través de ràdios locals, Twitter, campanyes específiques d’informació i també de manera presencial, amb el reforç de personal d’informació en estacions i andanes. S’han contractat 60 persones que des d’ahir han començat a prestar servei en 30 estacions, amb l’objectiu de cobrir les necessitats dels viatgers tant en dia laborable com en cap de setmana.

També s’incrementarà la dotació d’autobusos complementaris en servei actiu a l’espera, per garantir els desplaçaments en cas de ser necessari, sobretot en hores punta.

L’impuls de manera urgent, des d’aquesta mateixa setmana, d’un pla de millora dels trens, estacions i instal·lacions, incloent-hi megafonia, escales mecàniques, millora de la il·luminació.

Finalment, s’implantarà aquest mateix mes la iniciativa “Sentinella Rodalia”, liderada pel ministeri i amb la participació de la Generalitat Valenciana, Renfe i Adif, que farà un seguiment detallat, setmana a setmana, de la implementació d’aquestes mesures, del funcionament dels serveis i de la nostra capacitat de resposta.