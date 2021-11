La plataforma per un finançament just reclama que la unitat en la societat civil valenciana es trasllade al Congrés

Patronal, sindicats i els cinc partits representats en la plataforma Per un Finançament Just fan una crida a les formacions amb representació en el Congrés per a arribar a un acord per a reformar el sistema de repartiment de recursos. La plataforma reclama que la unitat d'acció consensuada en la Comunitat Valenciana, que suma les veus institucionals amb representants de la societat civil, es trasllade a la cambra legislativa, que ha de validar el model que presente el Ministeri d'Hisenda.

La plataforma, formada per la Confederació Empresarial Valenciana, Comissions Obreres, UGT, PSPV-PSOE, Compromís, Unides Podem-Esquerra Unida, PP i Ciutadans, crida a la mobilització aquest dissabte 20 de novembre, quan es compleixen quatre anys de la manifestació massiva que simbolitza la unitat per a reclamar un model que no perjudique l'autonomia. Els representants han recordat que el model porta caduc des de 2014, però el greuge va començar amb el repartiment de competències de l'Estat a les autonomies, que no va incloure els recursos necessaris per a desenvolupar-les.

Els integrants de la plataforma recorden que del finançament autonòmic depenen els fons per a sanitat, polítiques socials, educació i ocupació i posen especial èmfasi en les polítiques de recuperació després de la pandèmia. Si la mitjana de despesa valenciana no convergeix amb l'espanyola, l'autonomia continuarà endeutant-se i veurà llastrada la seua capacitat de creació d'ocupació i canviar el model productiu. "Fa falta més pedagogia", ha apuntat Àgueda Micó, coportaveu de Compromís, mentre que Ismael Sáez, d'UGT, ha recordat que "no es tracta només dels recursos per habitant, sinó de ser capaços de crear riquesa per a canviar el model productiu", una afirmació recolzada per tots els portaveus presents.