Podem no donarà suport a la reforma fiscal de Puig si no incrementa els impostos a les rendes altes

Podem no donarà suport a la reforma fiscal que planteja Ximo Puig si no s’acompanya d’una pujada d’impostos a les rendes altes. El vicepresident segon de la Generalitat Valenciana i candidat de Podem, Héctor Illueca, s’ha mostrat categòric pel que fa a la proposta fiscal en un acte acompanyat per l’exdirigent de Podem, Pablo Iglesias, en què ha recalcat: “El PSOE ha d’entendre que sense impostos no hi ha drets”.

El Govern valencià està en ple procés negociador dels seus comptes públics i d’una proposta fiscal que alleuge la càrrega de la inflació en les rendes baixes, amb un equip format per representants de PSPV, Compromís i Unides Podem, els tres partits que componen el Pacte del Botànic. El president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar en el debat de política general autonòmic una proposta que redueix la pressió a les rendes de menys de 60.000 euros, concentrant l’estalvi en els trams de 30.000 euros, però que no s’acompanya d’una pujada a les rendes altes. Des de llavors, els seus socis de Govern li han reclamat que compense aquesta baixada de recaptació pels trams superiors. En aquesta línia, Illueca ha insistit que els drets “són estructures administratives finançades amb impostos. Els drets socials són serveis públics”.

El dirigent de Podem, que dimecres ha anunciat la seua candidatura a les primàries del partit per a optar a la Generalitat Valenciana, ha llançat la proposta fiscal i federal acompanyat per Pablo Iglesias en la presentació del seu llibre, La propuesta republicana, editat per El Viejo Topo en la Societat Coral El Micalet. El volum, que recopila alguns articles, entrevistes, discursos i reflexions del dirigent de Podem sobre el model democràtic i territorial, sorgeix com un “intent de construir una síntesi política republicana” en un moment de canvi clau, en el període preelectoral. Així doncs, suposa també una proposta política amb què concórrer a les eleccions.

L’exdirigent de Podem, Pablo Iglesias, ha volgut reivindicar l’acció de la seua formació en el Govern central amb la pujada del salari mínim o l’acord pressupostari. En aquesta línia, ha advertit a un auditori amb uns quants centenars de persones: “Sense Podem no hi haurà polítiques d’esquerres ni a Espanya ni a la Comunitat Valenciana”.

El vicepresident segon del Consell insisteix a vincular el problema democràtic amb el territorial; l’agenda federal, clau per a un estat democràtic plural, amb la reforma del sistema de finançament autonòmic. Però la reforma no ha d’abordar només la distribució de recursos entre les comunitats, sinó les clivelles per les quals s’escapen els recursos.

“El sistema és injust, perjudica la Comunitat Valenciana... Però no és només un problema de distribució de recursos. Hi ha una cosa més important: l’escassetat de recursos”, ha exposat Illueca, recalcant que “hi ha persones que no paguen impostos”, ha denunciat, al·ludint a l’evasió fiscal, al dúmping i als paranys en la tributació de les grans fortunes.

“La monarquia és el principal obstacle per al progrés del país”

Tots dos dirigents coincideixen que el model democràtic patri ve viciat des del pacte de la Transició i la instauració de la monarquia durant el franquisme. Després de fer un repàs dels escàndols del rei emèrit i de les reformes constitucionals que no poden abordar-se per “por d’encetar el meló” de la monarquia, apuntava Iglesias: “La monarquia és incapaç d’assumir els reptes d’Espanya si vol continuar sent una democràcia”. I Illueca, poc després, sentenciava: “La monarquia és el principal obstacle per al progrés del país”.

Aliança electoral

Illueca, preguntat abans de començar l’acte, insisteix a tendir la mà a Compromís per a una aliança amb vista a les pròximes eleccions: “Soc favorable a tota mena de processos unitaris”, tot i que creu que encara hi ha temps per a explorar les aliances. Sobre la seua decisió de concórrer a les primàries per a ser candidat de Podem i la valoració que Yolanda Díaz va fer de la candidatura de Joan Baldoví, de Compromís, ha explicat que ho ha comunicat a la seua militància, que és qui ha de prendre la decisió.