La Policia Local de València dissol en una nit cinc festes nocturnes en habitatges i intercepta un jove conduint begut a les 3.40 hores

El 92% dels brots amb origen social es produeixen per reunions en habitatges entre familiars i amics. Així ho va advertir fa poc la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, que va fer una crida a la responsabilitat de la ciutadania sobretot amb vista a les pròximes festes de Nadal.

No obstant això, hi ha qui continua fent cas omís de les mesures de seguretat i de les recomanacions. Així es desprén del resultat de l’operatiu que va desplegar la Policia Local de València durant dijous a la nit a la ciutat amb l’objectiu de controlar el compliment de totes les restriccions, com ara el toc de queda entre la mitjanit i les sis de la matinada o la prohibició de fer festes en habitatges a aquestes hores, així com reunions de més de sis persones.

Segons han informat fonts policials, els agents van dissoldre un total de cinc festes en domicilis particulars i van sancionar 25 dels participants. Les intervencions policials es van produir entre les 23.25 hores i la 1.56 hores als carrers de la Nau, del Pare Viñas, del Pervindre, de Mossén Femenia i del Mestre Miguel Galán.

A més, els controls duts a terme en zones d’oci com la Marina de València, Velluters o el Carme es van saldar amb 12 persones sancionades per no portar màscara. Ja de matinada, es va interceptar un vehicle al carrer del Mestre Aguilar. El conductor, un jove de 31 anys, va donar positiu per alcoholèmia.

Les mateixes fonts han apel·lat una vegada més a la responsabilitat com la millor arma per a lluitar contra la pandèmia i han recordat que la Policia Local fa tasques de control diàriament.