La Policia nega que intimidara o humiliara tres dones migrants que van anar a la comissaria de Paterna a fer el DNI als seus bebés

El mes de novembre passat, l’ONG València Acull denunciava el tracte “humiliant” que van rebre tres dones migrants (dues de colombianes i una de paraguaiana) en situació administrativa irregular que van anar a la comissaria de la Policia Nacional per tramitar el DNI dels seus bebés, nascuts a Espanya. L’entitat va denunciar aquesta situació davant el Defensor del Poble i, a més, el consolat de Colòmbia a València també va presentar una queixa pel tracte rebut per les dues ciutadanes d’aquest país, Esquerra Unida va traslladar el cas a la Comissió Europea i la Delegació del Govern va anunciar l’obertura d’una investigació d’aquests fets.

Ara, el Defensor del Poble ha informat València Acull de la resposta del Ministeri de l’Interior, que “exculpa” els agents i apunta que “continuarà sancionant persones estrangeres en situació administrativa irregular que vagen a dependències policials a fer tràmits, segons es desprén de la resposta oferida per la Direcció General de la Policia”. Així, defensen que un dels casos, sobre la proposta d'expulsió es va fer constar que l'afectada era mare d'un ciutadà espanyol i es va arxivar l'expedient, mentre que en els altres dos casos es va optar per l'opció "menys lesiva" que permet la llei per als seus interessos, "una multa en la quantitat econòmica mínima per falta greu".

L’escrit de la Direcció General de la Policia ofereix la versió oficial de cadascun dels tres casos denunciats. A més, explica que en les intervencions policials en què hi ha implicades persones estrangeres, es comprova si “entenen” les actuacions que estan fent-se o estan en situació “de necessitat” i “poden ser beneficiàries d’ajudes socials”. València Acull afirma que la versió oficial i les actuacions policials “no coincideixen gens ni mica amb les denúncies de les víctimes”.

Informar i “tranquil·litzar”

Així doncs, la Policia apunta que una de les dones se la va informar “amb tot detall” de la situació amb l’objectiu de “tranquil·litzar-la” i que, després d’instruir-li un procediment de sanció de 501 euros per estada irregular a Espanya, “se la va acompanyar a l’oficina del DNI per a l’expedició del document al seu fill”. Aquesta versió contrasta amb la de la denunciant, que assegura que se la va traure de la cua. “Encara que li vaig mostrar la resolució per la qual es concedia al meu fill la nacionalitat espanyola, em va dir que anaven a donar-me la carta d’expulsió”, explica la dona, una de les persones que va gravar la seua conversa amb l’agent de Policia, uns àudios en què se sent aquesta persona explicant la seua situació i la de la seua parella: “El policia no tracta de comprendre, sinó que li retrau la seua conducta.

“En qualsevol cas, has estat treballant, no has estat cotitzant, no has estat pagant una Seguretat Social, si t’has posat malalta has anat al metge… al final és el que hi ha, tu et vas aprofitant de les coses, no et jutge, però t’has estat aprofitant d’uns beneficis, doncs, escolta, ara et toca pagar 500 euros, perquè, escolta, després de tot el que has rebut, pagar 500 euros tampoc és tant. Al final, el que tu veges… Plora tot el que vulgues, digues que això és racisme, és xenofòbia, el que vulgues, però has estat aprofitant-te d’ací durant ics temps i és el que hi ha...”, afirma l’afectada.

A més, apunten des de l’ONG, quan va concloure l’expedient sancionador l’agent li va recomanar que no recorreguera a cap advocat, no la va informar que tenia dret a assistència jurídica gratuïta i li va dir que ja era “molt tard” per a recollir el DNI. La dona, que sí que va poder accedir al torn d’ofici, va haver de tornar a la comissaria l’endemà pel DNI.

Versions oficials, sense irregularitats

Les altres dues versions oficials, insisteixen des de València Acull, tampoc recullen cap mena d’irregularitat comesa pels agents. No obstant això, les dues dones coincideixen a denunciar que les van separar de la resta de les persones que esperaven el seu torn per portar-les a altres dependències i iniciar-los el procediment de sanció, en un cas amb proposta d’expulsió i en l’altre, de multa de 501 euros.

Una de les dones “també van tractar de convéncer-la” que el seu fill no tenia dret a la nacionalitat espanyola. “Tu ets colombiana, el teu fill també i no pot tindre DNI espanyol”, assegura que li van dir els policies. Diu que l’endemà va anar a una altra comissaria pel DNI, perquè es va sentir “tan humiliada i maltractada” pel que havia passat “que no em vaig atrevir a tornar-hi”. A l’altra dona li van incoar la multa i la van informar “erròniament” que ja no tenia dret a l’arrelament familiar, perquè li havia vençut el visat de turista.

Les tres famílies van obtindre la residència temporal per circumstàncies excepcionals per arrelament familiar i es van arxivar les sancions, però la Direcció General de Policia no ha adoptat cap mena de mesura disciplinària contra els agents que les van tractar indegudament i afirma que els funcionaris policials que sancionen per estada irregular “estrangers que es personen en dependències policials per a la pràctica d’algun tràmit, actuen conforme a les obligacions legalment imposades”. Així doncs, Interior “exculpa els policies del tracte humiliant que tres dones van denunciar i consta en els àudios, i qualsevol persona sense permís de residència corre el risc de ser expulsada o multada si xafa una comissaria”.

Aquests tres casos, així com la queixa de l’ONG per la incoació de l’expedient d’expulsió el 2019 a una dona hondurenya que va acudir a denunciar una agressió a la comissaria de Xirivella i a l’inici també d’expedients d’expulsió a famílies de Melilla que havien sol·licitat escolaritzar els seus fills i filles, han provocat que el Defensor del Poble haja reiterat l’exigència que les persones estrangeres en situació irregular “puguen denunciar delictes i fer tràmits en la comissaria sense por de ser expulsades”.