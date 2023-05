La titular del Jutjat d’Instrucció número 10 de València va acordar el 26 de maig passat incoar diligències prèvies per a investigar els insults racistes dirigits al jugador del Reial Madrid CF Vinícius Júnior diumenge passat, 21 de maig, durant el partit de la Lliga Santander que va enfrontar aquest equip amb el València CF en l’estadi de Mestalla.

En la interlocutòria, la magistrada ha acordat citar en qualitat d’investigats els tres espectadors que van ser detinguts per la Policia Nacional pel que fa a aquests incidents per un presumpte delicte d’odi i a qui el club valencianista ha expulsat per a tota la vida.

No obstant això, segons han confirmat fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), aquesta investigació està delimitada únicament als fets esdevinguts a l’interior del Mestalla a partir del minut 72, moment en què el jugador madridista va assenyalar uns quants espectadors de la graderia d’animació que presumptament li proferien insults racistes, fets pels quals s’ha sancionat el València CF amb el tancament de la graderia d’animació durant tres partits.

Tanmateix, més greu si pot ser va ser el que va passar abans del partit fora del Mestalla. A l’arribada de l’autobús del Reial Madrid a l’estadi, un grup d’ultres vinculats als antics Yomus van cridar “Ets un mico, Vinícius, ets un mico!”, entre altres insults racistes, davant diversos agents de la Policia Nacional, que van romandre passius, tal com es veu en un dels vídeos compartits en xarxes pel periodista Antonio Maestre i, pel que sembla, gravat pels ultres mateixos.

En este vídeo grabado por los propios ultras de Yomus se puede ver, escuchar y probar que a la llegada del autobús del Madrid en las afueras del estadio se cantó de manera generalizada el insultp racista a Vinicius.



Sobre aquest tema, fonts policials han assegurat a aquest diari que tenen en marxa una altra investigació pel que fa a aquests incidents que es van donar abans del partit a l’exterior del Mestalla, encara que no van aclarir si hi ha nous identificats o investigats. En aquest cas, caldria veure si les diligències s’inclouen en la causa que ja hi ha oberta en el Jutjat d’Instrucció número 10 o si se n’obri una altra de nova independent.

Com va informar aquesta redacció, una escissió de l’antiga penya ultra Yomus tracta de controlar de nou la Curva Nord, la graderia d’animació valencianista ara anomenada Curva de Mestalla 1919, amb alguns dels seus adeptes ja infiltrats.

La directiva del club va vetar fa anys els aficionats més radicals i de la vella escola que tingueren antecedents penals. A més, després de ser identificat entre els pretesos agressors, el president llavors de la Curva Nord, Javier Cervera, es va veure obligat a dimitir per estar present en la contramanifestació del 9 d’Octubre del 2017 malgrat que havia afirmat que no va participar en les agressions a assistents a aquesta.

Amb l’objectiu de recuperar la graderia d’animació, el club va modificar les condicions per a abonar-se a aquest sector situat darrere de la porteria del fons sud. Així doncs, el València CF va abaixar el preu d’uns 250 euros l’abonament a 198 euros amb la finalitat de promoure’l i es va apujar el límit d’edat fins als 30 anys. Els que ja hi estaven abonats no tenien límit d’edat.

Fonts coneixedores de la situació asseguren que “gent dels nous Yomus ja s’ha colat i està dirigint la graderia d’animació i, encara que dins tracten de passar desapercebuts, fora s’ajunten tots en la zona de la plaça de l’Afició”.

Vinícius cridat a declarar com perjudicat

De moment, la instructora de la investigació oberta en el jutjat ha acordat comunicar l’inici de la causa al ministeri fiscal i lliurar exhort als jutjats de Madrid perquè habiliten els mitjans tècnics necessaris que permeten prendre declaració per videoconferència a Vinícius Jr. el pròxim 27 de juny, en qualitat de perjudicat.

D’altra banda, en resposta a la pràctica de diligències d’investigació sol·licitades en la seua denúncia per la Lliga, la interlocutòria reflecteix que les imatges gravades sobre els incidents ja s’han recaptat i examinat per la Policia Nacional i figuren incorporades en l’atestat.

No obstant això, la magistrada ha resolt remetre un ofici al València CF a fi d’instar-lo a conservar aquest material audiovisual, a partir del minut 72 del partit, per si en algun moment de la instrucció haguera de requerir-se.

Finalment, el jutjat ha avisat el club valencianista perquè identifique uns vigilants de seguretat que estaven treballant el dia del partit per poder citar-los a declarar com a testimonis.