El bisbat vol intercanviar amb l’Ajuntament d’Oriola una església ruïnosa que pateix uns quants despreniments

L’església de Sant Agustí d’Oriola està gairebé 30 anys en estat ruïnós. El 2008 va entrar en l’anomenada Llista Roja de Patrimoni, un catàleg que elabora l’associació Hispania Nostra per denunciar béns en risc de desaparició o destrucció per a impulsar la seua restauració. El temple, diu el web, és Bé d’Interés Cultural, data del segle XVIII i està “abandonat i en lamentable estat de conservació”, una afirmació que podrien corroborar els veïns de la capital del Baix Segura.

L’església, que fa anys que no s’utilitza per al culte, roman annexa a un col·legi concertat religiós del mateix nom, amb oferta educativa de primària i secundària, al qual van prop de 500 alumnes, segons les estimacions de pares i mares. La comunitat educativa fa anys que reclama al bisbat, a través d’Ajuntament d’Oriola, que efectue reparacions en la façana pels riscos de despreniment, que ocasionen preocupació entre els pares i mares.

Precisament divendres, a causa del fort temporal, alguns pares van reiterar la reclamació arran del despreniment de rebles a la carretera. La ventolera ha provocat la caiguda d’algunes pedres de la façana, punt de pas de la meitat dels escolars, amb itineraris diferents a causa del protocol Covid-19. L’única mesura de seguretat que hi ha davant els despreniments és una tanca d’obres i una cinta. “Els pares estan queixant-se al bisbat molt temps i l’han deixat de la mà de Déu”, ironitza un pare. Les famílies ja van reclamar al consistori al setembre que instara el bisbat a prendre les mesures necessàries per a la seguretat, però la tanca taronja que ja fa anys que adverteix del perill no s’ha mogut ni un centímetre. “Estem preocupats i espantats per si li cau a un xiquet”, exclamen.

El temple abandonat és un dels béns que l’Església ofereix a l’Ajuntament d’Oriola en les propostes de permuta en què tots dos treballen des de fa un lustre per solucionar el problema legal de l’ocupació irregular de terrenys d’un col·legi religiós. L’oposició a l’equip de govern popular, formada pel, Cambiemos Orihuela i Compromís, va rebutjar incloure-la com a valor atés el seu estat de deterioració i l’impacte que suposaria haver de rehabilitar-la per a les arques públiques. L’Església, denuncien alguns veïns, pretén llevar-se-la de damunt i carregar-la a l’ajuntament. Segons l’informe municipal, el temple té un valor de 623.000 euros, encara que caiga literalment a trossos.