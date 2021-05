El candidat de Francisco Camps frustra l’aclamació del candidat de Pablo Casado a presidir el PP valencià

En un comunicat escarit, els populars informaven divendres que 7.680 afiliats s’han inscrit per votar el 4 de juny en el XV Congrés autonòmic del Partit Popular, 1.600 menys dels que es van apuntar al procés per elegir al successor de Mariano Rajoy des de la Comunitat Valenciana el 2019 i mil menys dels que es van inscriure per ratificar l’única candidata el 2018, Isabel Bonig, amb 8.690 inscrits.

La xifra d’inscrits no sols queda lluny de l’aclamat cens, sinó que suposa poc més de la meitat dels avals que a penes dues setmanes arrere agitava el president de la Diputació d’Alacant, Carlos Mazón. El candidat va anunciar que havia obtingut el suport d’11.853 persones, 1.200 de les quals a la ciutat de València de la mà de Maria José Catalá, la seua número dos per a liderar el partit. El pas de l’avalador a l’afiliat implica estar al corrent de les quotes en el partit: un pagament de 25 euros anuals.

Mazón va exhibir els avals com a mostra del múscul dels alacantins en el partit davant el seu únic rival, l’alcalde d’Aiora, José Vicente Anaya. L’entorn de la direcció actual no considera Anaya una amenaça –va obtindre 235 avals i afirma que té el suport de 500 militants–, però l’alcalde d’Aiora pot fer-li un set a Mazón en la seua campanya, entelant la seua posada de llarg com un satèl·lit de Francisco Camps. La intenció de l’equip de Mazón, a qui recolza el líder del PP, Pablo Casado, pretenia que no feren falta les primàries i que fora elegit per aclamació, per a la qual cosa van aconseguir que Isabel Bonig finalment desistira d’optar a la reelecció, però el manteniment de la candidatura d’Anaya ha frustrat aquesta possibilitat

Génova va forçar Isabel Bonig a apartar-se de la direcció per evitar el conflicte, però no va comptar amb la reaparició política de l’expresident i les seues maniobres internes a través de tercers. En un comunicat, Anaya criticava que l’“aparell” del PP no s’ha mantingut neutral i considera que està perjudicant-lo.

En l’acte de lliurament dels suports, el candidat abrigallat des de la seu nacional del PP en el madrileny carrer de Génova es va mostrar agraït amb “el suport i la gran il·lusió” dels afiliats, que interpreta com a “vents de canvi” en la política valenciana. Al seu costat, la presidenta del PP de València, Maria José Catalá, va manifestar “sentir-se orgullosa” dels 1.200 avals de la capital “perquè un any després del congrés local el PP de València segueix mobilitzat”.

Les xifres del PP xoquen amb les de la resta de les formacions amb representació autonòmica. El PSPV compta amb prop de 16.000 afiliats, dels quals 13.000 van votar en les últimes primàries; Compromís ronda els 6.000 i Podem va tindre 4.600 participants en el seu últim procés intern. Els responsables de Vox asseguren que tenen 4.300 afiliats –encara que un de cada tres no estava al corrent de les quotes el 2020–, mentre que Ciutadans comptava amb prop de 3.000 al corrent de les quotes abans de començar l’afonament amb un gran nombre de baixes.