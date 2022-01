Compromís planteja acords al marge del decret de la reforma laboral per a millorar les condicions dels treballadors. La coalició valencianista estudia una abstenció o el vot favorable en la votació de la setmana vinent per no fer entropessar el projecte de la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz. El desembre passat la representant d’Unides Podem presentava un document fruit del pacte amb la patronal i els sindicats majoritaris per a modificar aspectes clau de la reforma laboral que va aprovar el PP amb majoria absoluta. El decret aprovat pel Govern encara ha de ratificar-se en el Congrés dels Diputats, una votació per a la qual l’executiu encara no compta amb els suports necessaris.

Els socis de Govern de PSOE i Unides Podem veuen amb desconfiança el pacte amb la CEOE i consideren que s’allunya de l’esperit de la derogació de la reforma promesa. No obstant això, formacions com Compromís advoquen per deixar avançar aquest primer acord com a base per a altres millores. “No tot acaba dijous que ve, queda legislatura per a continuar avançant”, apuntava dimarts el diputat de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví.

El representant valencianista avançava que no votarà en contra de la reforma per no fer-la entropessar, però condiciona el seu vot favorable al fet que s’incorporen altres millores al decret abans de dijous. “Creiem que hi ha capacitat d’avançar”, ha insistit Baldoví, i ha assenyalat alguns aspectes, com canviar les condicions d’acomiadament i d’indemnitzacions o modificar l’article 41 de l’Estatut dels Treballadors perquè no hi haja una modificació unilateral de les condicions contractuals per part de l’empresa. La coalició apunta altres vies al marge d’aquest decret, com la modificació de convenis i altres normes i l’assumpció de compromisos per a facilitar la reforma.

Un altre escenari que estudien les formacions minoritàries és aprovar el decret, però sol·licitar-ne la tramitació com a proposició de llei. Això obri la via parlamentària per a debatre els aspectes més conflictius i deixa a totes les formacions la possibilitat de plantejar esmenes al text legal, obrint així el marge de negociació i provocant l’exposició pública de tots els arguments sobre la reforma.