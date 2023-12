El Consell convoca la comissió d’experts per a revisar la proposta valenciana de reforma del finançament autonòmic

El Govern valencià convoca la comissió d’experts en finançament autonòmic per a revisar la proposta valenciana. La consellera d’Hisenda, Ruth Merino, es reuneix dijous amb la comissió nomenada per les Corts Valencianes el 2017, el grup d’economistes encarregat d’elaborar el document presentat al Ministeri d’Hisenda i les seues al·legacions posteriors.

Segons recull l’agència Europa Press, l’objectiu de la trobada és actualitzar la proposta plantejada per a encarar la nova negociació amb el Ministeri d’Hisenda. Els experts prendran com a referència el document elaborat fa sis anys per a “revisar-lo i actualitzar-lo amb vista a la nova negociació per a la reforma del sistema de finançament autonòmic, que és una prioritat absoluta per al Consell”, apunta el departament que dirigeix Ruth Merino.

La consellera d’Hisenda va participar fa dues setmanes en el seu primer Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), en què es va aprovar l’objectiu de dèficit, amb el vot en contra de les comunitats del PP. Merino va reclamar llavors que s’iniciara la reforma del sistema, caducat des de fa una dècada, i que deixa les arques valencianes cada any amb un forat de 1.300 milions d’euros. La titular d’Hisenda valenciana va exigir una “reactivació immediata” de la reforma i va sol·licitar al Govern que habilitara un fons transitori que “permeta a les regions infrafinançades, com la Comunitat Valenciana, rebre els recursos necessaris per a igualar-se almenys amb la mitjana de comunitats autònomes de règim comú mentre s’aprova una nova Llei de finançament de les comunitats autònomes”. La reforma és un dels compromisos del pacte de Govern del PSOE amb Sumar, coalició de què forma part Compromís, mentre que amb ERC es va pactar una condonació de part del deute públic autonòmic.

Les autonomies governades amb el segell blau van apuntar una “estratègia comuna” per a exigir a la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, la reforma del finançament autonòmic, alhora que rebutjaven la bilateralitat amb Catalunya. Merino va manifestar poc després que treballa amb Múrcia i altres comunitats per a reclamar un dèficit asimètric per a quadrar els seus pressupostos. Els comptes aprovats pel PP i Vox en les Corts Valencianes donen un marge d’endeutament del 0,3%, mentre que el Govern el va fixar en el 0,1%, un desacord que portaria a una retallada substancial.

L’executiu de Carlos Mazón no troba en Vox un aliat en aquesta batalla, per la qual cosa el president va reclamar al PSPV i Compromís sumar-se a un front comú que garantisca els recursos bàsics a la Comunitat Valenciana i una compensació mentre es produïsca. Vox rebutja la condonació del deute històric i tampoc forma part de la plataforma que reclama un finançament just per a la Comunitat Valenciana.

Des del PSPV consideren que la reunió arriba “sis mesos tard pels problemes de Mazón amb els seus socis de Vox, els únics que se n’ixen del consens de totes les forces parlamentàries valencianes”. Els socialistes valencians, a través del seu portaveu adjunt, Toni Gaspar, insten el Consell a “aprofitar l’oportunitat que brinda el Govern d’Espanya per a fer realitat una reivindicació de fa molts anys que no podem permetre que ningú la boicotege ara: resoldre el finançament i la quitació del deute injust”.

A més, ha criticat la “hipocresia” del Consell que, “d’una banda, rebutja la reducció del deute de la Comunitat Valenciana que ofereix el Govern per a fer viable la Generalitat i, de l’altra, acaba d’aprovar un pressupost que preveu més dèficit i més deute de l’autoritzat legalment”.