Crisi en el Pacte del Botànic: la vicepresidenta Aitana Mas cessa la seua consellera de Transició Ecològica

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat aquest dimarts una bomba que afecta de ple al Pacte del Botànic. La consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha sigut destituïda a petició de la vicepresidenta Aitana Mas. Ambdues són de Compromís i, militen específicament en Iniciativa, la formació que lidera Mónica Oltra. Isaura Navarro, actual secretària autonòmica de la Conselleria de Sanitat també d'Iniciativa, substitueix a Mollà. La Presidència de la Generalitat Valenciana ha destacat el “perfil polític i de gestió de primera línia” d'Isaura Navarro.

A poc més de sis mesos de les pròximes eleccions autonòmiques, l'eixida de Mireia Mollà constitueix una crisi de primer ordre en el Govern del Pacte del Botànic, després de la dimissió de Mónica Oltra arrel de la seua imputació per la gestió dels abusos del seu exmarit a una menor tutelada per part de la Conselleria d'Igualtat i les dissensions internes a compte del bloqueig de les autoritzacions per a les plantes fotovoltaiques.

Aitana Mas, segons la nota de premsa remesa per Presidència, considera que són necessaris “canvis que aposten per la unitat dins del Consell, que requereix estabilitat i cohesió davant el difícil context socioeconòmic”. “Aquesta situació obliga el Govern valencià a centrar-se en l'aprovació dels pressupostos i en el desenvolupament de les polítiques transformadores del Botànic, particularment aquelles vinculades a la protecció social de les famílies i les empreses valencianes”, assenyala el comunicat.

La vicepresidenta Aitana Mas ha comunicat la proposta de cessament al president Ximo Puig durant una conversa mantinguda en el Palau de la Generalitat. Mas agraeix a Mireia Mollà el seu esforç i dedicació al llarg d'aquesta legislatura. Puig ha acceptat la proposta, mostra de les tensions internes del Botànic.