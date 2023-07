La dreta guanya les eleccions en la Comunitat Valenciana amb el PP com a primera força

La dreta ha guanyat les eleccions generals en la Comunitat Valenciana amb tres escons de diferència respecte a l'esquerra. La suma de PP i Vox, amb 18 diputats, supera a la del PSOE i Sumar, que queden amb 15 escons.

Fuente: Ministerio de Interior



Els populars obtenen 13 seients, cinc més que en les eleccions generals de novembre de 2019, a costa de Vox, que es queda amb 5 diputats, dos menys que el seu resultat actual. Els socialistes també milloren el seu resultat en un representant, arribant als 11 parlamentaris, mentre que Compromís-Sumar obté 4 escons. En 2019 l'aliança d'esquerres es va presentar per separat i va obtindre un diputat Compromís i quatre Podem, hui integrat en la coalició que lidera Yolanda Díaz.

Resultados 23J - C. Valenciana -% escr. 2023 2019

Per circumscripcions, el PP venç en totes i empata amb el PSOE a Castelló, on el diputat de Vox inclina la balança cap a la dreta. La coalició Compromís-Sumar obté tres parlamentaris per València i un per Alacant, mentre que es queda sense representació a Castelló.

La Comunitat Valenciana aporta 33 escons al Congrés en aquestes eleccions generals, un més que en les passades generals per l'augment de població. En els comicis de novembre la dreta va obtindre la majoria, sumant 17 escons (8 PP, 7 Vox i 2 Ciutadans) i l'esquerra 14 (un Compromís, 4 Podem i 10 el PSOE).