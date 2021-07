Una estratègia valenciana per a coordinar totes les actuacions contra les violències sexuals

El Govern valencià preveu aprovar divendres l’Estratègia Valenciana contra les Violències Sexuals, la primera d’aquestes característiques que es desenvolupa en l’àmbit autonòmic. El document sorgeix d’un grup de treball del Pacte Valencià contra la Violència Masclista, en què estan integrats els partits polítics, sindicats, universitats i personal d’emergències, entre altres entitats, encara que la proposta final s’ha elaborat per la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives amb aportacions d’entitats especialitzades en les violències sexuals.

Segons el macroestudi del Ministeri d’Igualtat presentat l’octubre passat, el 57% de les dones entre 16 i 24 anys ha patit alguna mena d’agressió sexual i el 82% són agressions per un home a qui coneixen. L’estratègia, que considera les violències sexuals com a problemàtica estructural social, planteja 183 mesures de prevenció, reparació i acompanyament a les víctimes de violència sexual, per a treballar perquè passen de ser víctimes a supervivents. Per violències sexuals l’executiu valencià entén l’assetjament, els abusos i les agressions sexuals, la mutilació genital femenina o l’explotació sexual.

Una de les funcions principals de l’estratègia és coordinar els recursos existents en matèria de violències sexuals per aconseguir un sistema eficient i evitar la revictimització, fent que el camí al recurs específic per a la víctima siga més senzill i tractant d’evitar que es perda en el sistema burocràtic; que el sistema siga una ajuda i no una trava. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, va presentar el document dimecres en la reunió del pacte i divendres s’aprovarà en el ple que se celebra en el seminari de Govern d’Albocàsser-Benassal.

En l’àmbit de l’actuació immediata, l’estratègia se centra en les víctimes d’explotació sexual. En aquest sentit, Igualtat treballa en el desenvolupament d’un programa d’atenció i itineraris d’acompanyament i alternativa sociolaboral i residencial per a dones prostituïdes, que se suma a la posada en marxa a les mesures de la renda valenciana d’inclusió –una prestació i serveis per a les víctimes que inclou eixir de la prostitució–.

En el camp de la prevenció, una de les qüestions que preocupa és l’ús d’Internet com a mecanisme de socialització entre la joventut i espai en què poden desenvolupar-se les violències sexuals amb altres característiques com la immediatesa o l’anonimat. A més de la infinitat de continguts sense quasi filtre, preocupen les competències de la joventut en matèria de privacitat i ciberseguretat. Així doncs, una de les mesures és fomentar la cultura sobre ús responsable i conscient de les xarxes socials i afavorir l’educació afectivosexual en aquest entorn. En l’àmbit educatiu, s’advoca per introduir l’educació afectivosexual obligatòria en el currículum de totes les etapes a partir de sis anys. El document insta a desenvolupar una plataforma de recursos educatius, dirigida a joves, famílies, moviment associatiu i agents implicats, amb la finalitat d’obtindre tant les capacitats digitals de comunicació necessàries, per a conéixer i saber utilitzar les fites de la protecció, els nous drets i la privacitat en Internet, així com promoure una educació sexual integral, unes sexualitats sanes, basades en els bons tractes.

Per a afrontar el problema resulta decisiu saber quina magnitud té. L’estratègia intensificarà la investigació sobre violències sexuals i en posarà en marxa una per elaborar un sistema d’indicadors de la violència sexual, que tinga en compte la perspectiva interseccional –les diferents violències que se solapen per condició econòmica, procedència, orientació sexual o identitat de gènere– en les avaluacions. En aquest camp, el document inclou la necessitat de fer anàlisis estadístiques dels diferents recursos per a les víctimes d’agressions sexuals amb la finalitat de millorar la coordinació i el sistema. Tots els agents implicats hauran de participar en programes formatius, dividits en sectors professionals, per assegurar una atenció correcta en els serveis de prevenció i resposta a les agressions. En els plans de formació continuada de les treballadores dels serveis socials, s’inclouran temes de sensibilització i formació en prevenció, detecció, actuació.

Alguns estudis, com el de la fundació Anar apunten que la meitat de les agressions sexuals a menors es donen en l’entorn familiar. L’estratègia planteja desenvolupar un programa d’abordatge de la violència sexual intrafamiliar seguint el ‘model Barnahus’: un servei que agrupa, en un mateix espai, persones professionals especialitzades i coordinades que intervenen.

L’estratègia valenciana ha provocat uns quants desacords en els mesos de treball entre la conselleria d’Igualtat, de titularitat de Compromís, i altres departaments del PSPV, així com amb algunes entitats integrants del pacte. El fòrum entenia que la proposta havia de deliberar-se i eixir dels seus grups de treball, no de la conselleria, i les agrupacions no s’han sentit escoltades en el procés.