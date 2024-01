La Fundació Fedea proposa que el primer pas per a resoldre l’infrafinançament de comunitats com la valenciana siga un fons d’anivellament

La Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada (Fedea) sosté que la primera pota de la reforma del sistema de finançament autonòmic ha de ser la creació d’un fons d’anivellament per a les comunitats infrafinançades. Segons l’estudi de l’economista Ángel de la Fuente, expert en finançament autonòmic, aquest fons, que hauria de tindre caràcter anual i consignar-se en els seus pressupostos, suposaria prop de 3.000 euros per als territoris per davall de la mitjana, dels quals 1.500 milions haurien de correspondre a la Comunitat Valenciana.

L’informe coincideix amb les reclamacions de quatre presidents autonòmics, els de la Comunitat Valenciana, Andalusia, Múrcia i Castella-la Manxa, a més del PSPV-PSOE, Compromís i Sumar. La coalició d’esquerres va incloure aquest compromís en el pacte de legislatura per a la investidura de Pedro Sánchez.

Segons l’economista, la reforma del model hauria de donar-se en tres fases: una primera que equilibre, una segona que aborde les qüestions tècniques (els lliuraments a compte i els impostos) i una tercera que aborde un acord entre comunitats autònomes i partits polítics. “Hi ha dues qüestions fonamentals que només poden resoldre’s mitjançant un pacte polític. L’una té a veure amb el nivell de béns i serveis públics de què volem gaudir i estem en condicions de finançar via impostos, i l’altra, amb el grau desitjable d’anivellament del sistema de finançament territorial”, sosté l’anàlisi.

En concret, el text apunta a dividir per fases la negociació per a anar avançant. L’infrafinançament és responsable de prop d’un 70% del deute valencià, que s’engrandeix any rere any amb els interessos i impossibilita que acudisca als mercats per a finançar-se. “Convindria, segurament, abordar la reforma en diverses fases. Com que una reforma integral del sistema és una tasca complexa que exigirà molts mesos de negociacions, seria desitjable aprofitar el temps per a anar avançant en uns certs treballs preparatoris de caràcter tècnic i, sobretot, per a anar introduint en el sistema alguns retocs que podrien implementar-se sense necessitat d’un acord general”, diu De la Fuente en el seu document. “Aquests retocs haurien d’ajudar a pal·liar els problemes principals del model actual, així com a deixar ben encarada la fase final de la reforma, modificant l’statu quo en la direcció d’un repartiment més equitatiu de recursos i introduint eines que ajuden a millorar la rendició de comptes i l’equitat del sistema, així com a incrementar la responsabilitat fiscal”, contínua.

En aquesta línia, una primera fase de la reforma, “que hauria d’abordar-se de manera immediata”, tindria com a objectiu “millorar l’equitat del repartiment territorial dels recursos públics mitjançant la creació d’un fons complementari d’anivellament finançat completament amb recursos de l’Estat. Aquest fons complementaria els ingressos de les comunitats de règim comú que estan per davall de la mitjana”, com la valenciana, Andalusia, Múrcia o Castella-la Manxa.

El sistema de finançament complirà aquest 2024 deu anys de caducitat. En aquest marc, la ministra d’Hisenda, Maria Jesús Montero, va anunciar dijous que reunirà les comunitats a partir de febrer per negociar la condonació de part del deute autonòmic. Els presidents exigeixen també una reforma global del model, un canvi en el sistema de repartiment i, en el cas valencià, una compensació transitòria i un dèficit asimètric.