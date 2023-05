La Generalitat Valenciana blinda l’habitatge protegit i reserva un 40% de les promocions per a lloguer jove

El ple del Consell aprova divendres el decret d’habitatges protegits que unifica les obligacions per a promocions públiques i privades i blinda el seu ús social. El text actualitza una normativa que estava una dècada sense revisar-se i busca consolidar el parc públic d’habitatge, establint que els immobles que tinguen consideració d’habitatge protegit no puguen perdre-la amb els anys. A més, la norma estableix una reserva del 40% de les promocions públiques per a joves, una mesura que ja s’ha posat en marxa al barri de la Torre.

Des de la vicepresidència segona i Conselleria d’Habitatge, que dirigeix Héctor Illueca, destaquen que l’acord, que ha requerit un “procés d’elaboració complex”, és fruit d’“un esforç de diàleg de tots els actors” i asseguren que recull les inquietuds dels promotors. El decret està dos anys en fase d’elaboració, des que el juliol del 2021 va engegar la taula de treball, i ha passat per nombrosos filtres.

El decret inclou una limitació dels lloguers en els habitatges protegits en funció de la renda de les famílies. El text legal usa com a referència l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (Iprem) per trams, de manera que a una unitat de convivència no se li puga exigir un lloguer que supere el 25% dels seus ingressos. Així doncs, per exemple, a una llar que reba 1.500 euros mensuals no se li podran exigir més de 375 euros de lloguer per un habitatge tipus de 75 metres quadrats; mentre que si la renda és de 2.700 euros, el preu no podrà superar els 675 mensuals, amb les despeses de comunitat incloses. Fins hui el preu del lloguer es calculava prenent com a referència el preu de venda, mentre que ara es fixarà tenint en compte el poder adquisitiu de les llars.

La norma actualitza els preus de venda i estableix que mai podran superar els preus de mercat i situant com a màxim els 2.200 euros per metre quadrat, prenent com a referència les dades de compravenda del consell general del notariat. La xifra serà revisada si l’índex de preus experimenta una variació d’un 5% anual, tant a l’alça com a la baixa, segons les dades de l’Institut Valencià d’Edificació. El decret posa fi a les zones geogràfiques, que establien preus per mòduls segons el municipi, i tota la Comunitat Valenciana tindrà la mateixa consideració quant a habitatge protegit.

A més de fixar un límit de preus i assegurar que l’habitatge de protecció no perda aquesta consideració per a evitar-ne l’ús especulatiu, el decret estableix que la Generalitat Valenciana tindrà dret d’adquisició preferent. De manera similar a la legislació del decret de tanteig i retracte, la Generalitat podrà pronunciar-se si vol adquirir fins al 100% dels habitatges protegits de promoció privada durant el procés administratiu de qualificació provisional. Aquests habitatges passaran al parc públic i se’n reservaran un 40% per a joves en règim de lloguer. El departament que dirigeix Illueca vol que, en la mesura que siga possible, els habitatges públics es destinen a aquest efecte, al qual dedica un capítol propi en la norma.

Amb aquest text, la Conselleria d’Habitatge pretén reactivar les promocions d’habitatge protegit, que estan en mínims històrics a la Comunitat Valenciana, i incrementar els habitatges disponibles al parc públic. Actualment, la Comunitat Valenciana gestiona 14.000 habitatges en aquest règim i, malgrat les incorporacions en l’última legislatura, el parc públic a penes ha crescut en 600 habitatges, atés que alguns han passat al mercat. El departament dirigit per Unides Podem calcula que en la dècada vinent es perdran uns 3.000 habitatges públics per compromisos de venda subscrits sota la legislació impulsada pel PP.