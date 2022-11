El Govern autoritza una planta fotovoltaica a Villena, malgrat el rebuig de la Generalitat Valenciana

El Govern central autoritza la instal·lació d’una planta d’energia solar en el municipi alacantí de Villena sense l’aval del Govern autonòmic. El Butlletí Oficial de l’Estat va publicar dimecres la resolució del Ministeri de Transició Ecològica per la qual atorga a la mercantil Renovables Rotonda SL l’autorització administrativa prèvia per a una instal·lació de 57 megavats, malgrat que el Govern valencià la rebutja.

La resolució autoritza una instal·lació de plantes solars i la seua connexió amb línies subterrànies de 30 quilovats a la subestació elèctrica Beneixama Col·lectora 30/220kV, a més de dues línies aèries a 200 quilovats. L’objecte del projecte és la construcció d’un parc fotovoltaic per a la generació d’energia elèctrica i l’evacuació d’aquesta energia a la xarxa, que afecta diversos municipis de la província d’Alacant. El gener del 2022 la Direcció General de Territori de la Generalitat Valenciana va emetre un informe desfavorable a aquesta instal·lació per la seua proximitat a una carretera comarcal i al tren de Mitjana Distància. Després de la comunicació a la mercantil, aquesta va enviar documentació per la qual es compromet a canviar una de les subestacions elèctriques i els informes requerits. Una vegada rebuda, la Direcció Territorial va emetre un informe favorable condicionat al fet que, durant el tràmit de l’autorització administrativa, se sol·licite informe d’aprovació del projecte constructiu, segons consta en la resolució del BOE.

El departament que dirigeix Rosa Pardo, dependent de la Conselleria de Política Territorial i que va ser objecte de crítica de la consellera de Transició Ecològica llavors, Mireia Mollà, destituïda la setmana passada, va manifestar al marge de l’informe desfavorable les seues desavinences amb el projecte. La Direcció General va indicar que “a causa d’aquest efecte acumulatiu de la totalitat de plantes fotovoltaiques desenvolupades en aquest territori, cal la tramitació d’un instrument de planejament urbanístic, que juntament amb l’estudi del paisatge, servisca per a l’ordenació, la regulació i la gestió dels usos en el sòl no urbanitzable”.

D’altra banda, afig la resolució, s’indica que la planta està afectada per risc d’inundació, que, unit a altres qüestions de caràcter territorial, “fan que la planta no siga compatible fins que no es justifiquen aquestes qüestions”, una posició que la mercantil ha rebatut assegurant que s’ha adaptat als plans municipals. Quant a les consideracions en matèria de medi ambient, prossegueix la resolució, “són objecte de consideració en el tràmit d’avaluació d’impacte ambiental ordinària del projecte del qual resulta la declaració d’impacte ambiental, i les condicions i les mesures que hagen de ser tingudes en compte per part del promotor per al projecte”.

L’executiu central, que ja va autoritzar una planta de 120 megavats en el mateix municipi l’agost passat, ha donat via lliure a la instal·lació, malgrat aquestes reticències. La competència per a les plantes superiors a 50 megavats recau en l’executiu central i, encara que requereix informes dels governs autonòmics, no són vinculants.