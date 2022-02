El Govern valencià demana a la ciutadania que s’implique en la redacció del pla de salut mental

El Govern valencià demana a la ciutadania que s’implique en la redacció de les polítiques de benestar col·lectiu a través del pla de salut mental. L’executiu autonòmic ha iniciat l’enviament de 9.000 cartes a ciutadans escollits per sorteig per convidar-los a participar en el procediment democràtic que dibuixarà les línies mestres del pla de salut mental autonòmic, una convenció ciutadana que establirà les prioritats públiques en aquesta matèria.

La convenció ciutadana s’iniciarà el 5 de març i durant quatre sessions els 70 participants que resulten triats escoltaran pacients, familiars i experts per respondre, de manera raonada i consensuada, a la pregunta “Com ha d’abordar-se la salut mental, les drogodependències i les conductes addictives a la Comunitat Valenciana?”. El procediment, una iniciativa d’innovació democràtica a aquesta escala de governança, pretén invertir el rol governant-governat i que siguen els segons els que establisquen prioritats i un marc d’actuació immediat per a les polítiques de benestar.

A través del comissionat de Presidència, una figura creada per Ximo Puig per a aquesta finalitat l’abril passat i que ocupa el psiquiatre Rafael Tabarés, el president de la Generalitat busca teixir “totes les aliances possibles” per redactar un projecte de benestar i “superar la invisibilitat d’un dels greus problemes socials” que durant anys “ha quedat arraconat de les grans prioritats de la salut pública”. Tots dos insisteixen en l’oportunitat d’aprofitar les lliçons de la pandèmia, que ha subratllat la importància del benestar emocional, per a “posar en el lloc que pertoca” l’atenció a la salut mental. “Un tret essencial de la condició humana és la necessitat de cuidar-nos”, indica el catedràtic de psiquiatria, que convida els ciutadans a participar en la convenció.

“La situació és molt difícil –fins i tot dramàtica, apunta– però també estem respirant una atmosfera d’esperança, d’expectativa, de possibilitat de canvi, d’eixir junts de tot això. Per això és important participar en aquest procés deliberatiu, pioner a escala mundial”, ha reiterat Tabarés després d’una trobada amb el president autonòmic.

L’enquesta que el comissionat va activar el 8 de gener passat revela que la ciutadania demana uns serveis millors relacionats amb aquesta branca de la salut pública i indica com a prioritats l’atenció als suïcidis, els trastorns alimentosos, les addiccions vinculades a la tecnologia o l’ansietat relacionada amb la faena. Més de 3.000 persones van respondre a les preguntes per a jerarquitzar els temes en la convenció i mig miler van fer aportacions voluntàries.

Procediment de la convenció

Les 9.000 persones que reben el correu tindran la possibilitat de participar en l’elaboració del pla responent a la comunicació. De totes les persones que emplenen la inscripció, que pot fer-se a través de la web de la Generalitat que se’ls indique o de manera telefònica abans del 14 de febrer, es farà una segona estratificació anonimitzada per obtindre 70 titulars i 70 suplents. La segona mostra respondrà de nou a criteris demogràfics i el resultat serà notificat a les persones integrants de la convenció mitjançant correu electrònic.

Els seleccionats participaran en quatre sessions que se celebraran a València, Alacant i Castelló al març, on escoltaran persones vinculades a la salut mental per emetre una resposta raonada i consensuada a la pregunta que se’ls planteja. La resposta es farà amb l’emissió d’una sèrie de recomanacions que s’elaboraran de manera col·lectiva sota el principi del consens i seran validades en sessió plenària.